El PNV advierte que si el Gobierno central "incumple" el acuerdo del traspaso íntegro del IMV al País Vasco "se va todo al carajo"

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha advertido que si el Gobierno central "incumple" el acuerdo para el traspaso íntegro del Ingreso Mínimo Vital (IMV) al País Vasco "se va todo al carajo", al mismo tiempo que ha afirmado que un voto en contra del PNV a la reforma laboral "no tendría consecuencias en su relación" con el Gobierno de Pedro Sánchez.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ortuzar ha dicho que quiere ver "plasmado" el acuerdo para el traspaso al País Vasco del Ingreso Mínimo Vital (IMV) porque es "la tercera vez que firmamos este acuerdo".

Tras criticar que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá "siempre le busca un pero", ha indicado, que, ahora, "cuando nos tienen que mandar el último papel que no había más que poner el membrete de los dos gobiernos al acuerdo que habíamos tejido, nos quieren meter de rondón una cosa que es inaceptable, que el traspaso no sea traspaso, sino que sea por una cesión temporal por diez años prorrogable, y eso no es traspaso, ni lo que habíamos pactado, ni el modo que tenemos de proceder en el Estatuto de Gernika".

En ese sentido, ha recordado que el Gobierno Vasco ya ha mandado un documento con la posición de los dos partidos que lo integran, también el PSE-EE que "está haciendo una buena labor en esta cuestión, siendo tan claro y tan nítido".

En la línea con las declaraciones de la pasada semana del responsable de Política Institucional del PNV, Koldo Mediavilla, advirtiendo de que, si se incumple el acuerdo para el traspaso al País Vasco del IMV en los términos establecidos con la formación 'jeltzale', sería "casus belli" y el apoyo del PNV al Gobierno de Pedro Sánchez "quedaría roto absolutamente", Ortuzar espera que el acuerdo para la transferencia "se firme sin mas sorpresas" y advierte que, "si esto se inclumple, se va todo al carajo".

Tras calificar a Escrivá de "ministro obstáculo", ha dicho no entender el motivo de que el titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones "no quiera hacer la transferencia íntegra", aunque ha dicho tener la sensación de que "no es solo con nosotros, es con todos".