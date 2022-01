Ciudadanos votará a favor de la reforma laboral "si no se toca una coma" del texto

El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha asegurado que su grupo votará a favor de la reforma laboral "si no se toca una coma" del texto del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los agentes sociales, incluso aunque no les llamen para negociar. En rueda de prensa en el Congreso este jueves, Bal ha indicado que hasta ahora nadie del Gobierno o de la comisión negociadora se ha dirigido a Ciudadanos y "no sé a qué están esperando".

Bal ha estado remiso para explicar el voto de Cs porque no saben "si alguien va a realizar cesiones a los nacionalistas", pero ha anunciado que "si no se toca una coma, votaremos que sí" e intentarán que el Gobierno "progrese y avance en el camino de las reformas, para no desperdiciar esta oportunidad histórica" con la llegada de los fondos europeos.

Ha precisado que si durante el debate no se admiten otras vías legales, como el estatuto de los trabajadores, o "si no prometen cosas disparatadas" para reformar el texto y contentar así a los nacionalistas, estarán "en el bloque del sí, esté quien esté en ese voto", pensando en el interés de España, y que si abren esa vías, su voto será en contra.

Para Bal, sería "una herejía jurídica" si se abriera la posibilidad de primar los convenios autonómicos por encima de los nacionales, porque no quiere 17 regímenes jurídicos laborales distintos.

En su opinión, el texto que llegará al Congreso "se parece bastante" al que ellos suscribieron con el PSOE en 2016, pero a diferencia de entonces, ha destacado, ahora se cuenta con los fondos europeos y se podrían haber hecho reformas más ambiciosas.

Ha insistido en que se han cambiado "dos cosas" del texto anterior del PP, por lo que no entiende que este partido "esté empecinado en votar que no", cuando es fruto de un pacto entre los agentes sociales y cuenta con un consenso para el futuro para las relaciones laborales.

Respecto a los datos del CIS, que les dan una bajada de tres puntos, Bal ha indicado que "en medio de la campaña electoral de Castilla y León la demoscopia de Tezanos nos baja la intención de voto", pero no le van a hacer "ningún caso" y ha precisado que Cs está "para cambiar las encuestas".