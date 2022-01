CC. OO. exige mantener las cuarentenas y más seguridad en la vuelta a clase

Comisiones Obreras ha exigido "el mantenimiento de las cuarentenas" y "más medidas de seguridad y salud en la vuelta a los centros educativos" en plena sexta oleada de la pandemia.

El sindicato ha defendido la vuelta presencial a clase pero "con las condiciones y recursos para que sea segura", lo que pasa por medidas como "mantener las cuarentenas, reducir las ratios de alumnado por aula, contratar más personal y garantizar una ventilación adecuada en los centros".

Sobre la conferencia sectorial llevada a cabo el pasado día 4 por el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas, CC. OO. ha criticado que "no se adoptó ninguna medida que mejore la seguridad y la salud en los centros".

Por ello, ha afirmado que "se perpetúa el error de no ampliar los recursos, de no invertir y de no implementar nuevas medidas como la ventilación mecánica, que CC. OO. venimos pidiendo desde el primer trimestre del curso pasado" y que es "más importante que nunca en momentos de bajas temperaturas como el actual".

En este sentido, ha indicado que "no se puede permitir que la comunidad educativa debamos escoger entre pasar frío o respirar un aire sin garantías de seguridad".

Sobre el fin de las cuarentenas preventivas en infantil y primaria, cuando haya menos de cinco casos en un aula o el 20 % de alumnos contagiados, CC. OO. ha indicado que el alumnado menor de 12 años "todavía ni siquiera tiene la posibilidad de tener la pauta completa de vacunación" y "deberá asistir a la escuela aunque en su grupo burbuja se hayan dado casos de covid".

Para el sindicato, se trata de una decisión "incomprensible en un momento de máxima incidencia de contagios" que "no parece ir a favor del control de la pandemia" y que "dejará a la comunidad educativa indefensa con el peso de la responsabilidad de evitar más contagios, especialmente para el personal de los centros, que se verá obligado a extremar las precauciones, no siempre fáciles con niños de poca edad".

Asimismo, ha considerado "esencial" que se sigan llevando a cabo test de detección de contactos estrechos de casos positivos en los grupos burbuja escolares y que se haga de forma "rápida y sencilla".

También ha pedido que estos temas "se traten con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras" y ha insistido en la "importancia de la puesta en marcha efectiva de los comités de seguridad y salud, en concreto de la comisión paritaria".