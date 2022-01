Las ayudas por Filomena empezarán a recibirse un año después de la borrasca

Hace un año la borrasca Filomena dejó a media España sepultada por la nieve. El temporal duró 12 días y causó graves daños en Asturias, Navarra, Aragón, La Rioja, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía. El panorama desolador se resumía en cientos de pueblos aislados, clases suspendidas, atascos mayúsculos en el acceso a grandes ciudades y además el tráfico ferroviario cancelado. A todo ello se sumaron cosechas arruinadas, ganado esquilmado, un sinfín de todo tipo de accidentes y, lo que es peor, siete personas muertas (dos en Málaga por las inundaciones y cinco 'sintecho' que perecieron por hipotermia).

En este primer trimestre llegarán por fin las ayudas aprobadas para resarcir a los damnificados por el desastre. El dinero vendrá un año después de que el Consejo de Ministros declarara el 19 de enero de 2021 zona catastrófica los territorios más castigados por el temporal. Los expertos atinaron al predecir la hora en que empezaría la nevada y el momento de su final. Pero nada de ello impidió el caos: camiones varados, ambulancias sin poder atender las emergencias, vehículos policiales que carecían de cadenas, retrasos en los suministros...

Pese a que los servicios meteorológicos avisaron con tiempo suficiente, hubo quien hizo caso omiso a las recomendaciones de no desplazarse en automóvil. El resultado para algunos fue quince horas de encierro en el coche, sobre todo en las carreteras de circunvalación a Madrid, a la espera de que el Ejército les procurase mantas y comida.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no dudó en calificar de «histórica» la nevada que se precipitó durante los días 8 y 9 de enero. Los 50 centímetros de nieve que se acumularon en Madrid hablan a las claras de la excepcionalidad de la situación. A Filomena le siguió una dura ola de frío que no cesó hasta el domingo 17. Temperaturas gélidas que hicieron que los termómetros marcaran registros que no se veían en 60 años con mínimas de entre 13 y 11 grados bajo cero en Toledo, Madrid, Albacete o Salamanca. Y el récord en Bello (Teruel) que se congeló a -25,4 grados.

El denso lecho de nieve cuajó al mismo tiempo que todo el país vivía inmerso en la pandemia del coronavirus. Los destrozos fueron tantos y tan cuantiosos que las aseguradoras desembolsaron 230 millones de euros por los desperfectos en inmuebles y vehículos. El sector del seguro tuvo que cubrir cerca de 198.000 actuaciones por la descomunal borrasca.

Mientras todo esto sucedía, el peso de la nieve perpetró un auténtico arboricidio en la capital. El 26% de los 1,7 millones de árboles que se encontraban al cuidado del ayuntamiento madrileño quedaron afectados en mayor o menor medida. Los trabajadores encargados de conservar las zonas verdes llegaron a retirar al día una media de 325 árboles.

Una larga tramitación

La demora en la recepción de las ayudas tiene mucho que ver con su larga tramitación. El Congreso convalidó el 10 de junio el decreto ley que ampliaba las ayudas por daños que causó Filomena, y cuatro meses después (el 20 de octubre) el BOE publicaba la convocatoria de las subvenciones para aminorar los perjuicios provocados por la nevada, una catástrofe a las que el Gobierno destinó casi 252 millones de euros.

El Ministerio de Política Territorial ha efectuado un cálculo de daños superior a los 505 millones de euros. Según esa estimación, la subvención del departamento cubre como máximo el 50% de las obras. A tenor de las ayudas aprobadas, la Comunidad de Madrid es la que retiene más ayudas, con 152 millones, lo que representa un 60%, seguida de Castilla-La Mancha (61) y Aragón (12).