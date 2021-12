Cuándo es el sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2022 y cuánto se gana

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) saluda la llegada de 2022 con uno de sus sorteos especiales, colocado estratégicamente entre la Lotería de Navidad y la del Niño, que son las grandes bazas navideñas de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). El Extra de Navidad de la ONCE en el día 1 de enero es una alternativa muy interesante para quienes no hayan sido agraciados con pellizcos de algún tipo el pasado 22 de diciembre, y tampoco quieran esperar al 6 de enero para el sorteo que coincide con el día de Reyes, aunque obviamente se puede echar la caña en dos puntos distintos para aumentar las posibilidades de pescar; así hay más oportunidades de comenzar el año con más ilusión y, por unos días, soñar con una solución contundente para ese famoso agujero que tapar, o esa hipoteca que terminar de pagar.

Día y horario del sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE

El sorteo se celebra el día 1 de enero. a las 11.00, casi a la vez del inicio del Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena, que Radiotelevisión Española emite en directo desde hace varias décadas. La música de los Strauss es la protagonista casi absoluta del repertorio, con el 'Danubio azul' de Johan Strauss hijo y la famosa 'Marcha Radetzky' de Johann Strauss padre en el cierre; los aplausos en esta pieza serán mucho más entusiastas en casa de la persona agraciada con uno de los premios grandes del sorteo.

Premios del Cupón Extra de Navidad de la ONCE

El sorteo reparte 75 premios de 400.000 euros a todas las series de un mismo número de cinco cifras, un primer premio adicional que repartirá 75 premios de 40.000 euros a todas las series de un número de cinco cifras y un segundo premio adicional que repartirá 75 premios de 20.000 euros a todas las series de un número de cinco cifras. Además, se repartirán 11.250 premios de 100 euros a todas las series de un número de cinco cifras de los terceros premios adicionales. Además, hay miles de premios entre aproximaciones, terminaciones y reintegros. En total, hay más de 47.000.000 de euros en juego.

Dónde comprar el Cupón Extra de Navidad de la ONCE y hasta cuándo

Se pueden adquirir los cupones por la web oficial (juegosonce.es) hasta el 31 de diciembre a las 21.00. En la web se da la posibilidad de elegir el número favorito, aunque naturalmente habrá menos cupones disponibles conforme se acerque esa fecha límite. Para comprar en juegosonce.es hay que registrarse como usuario (gratis) con DNI y contraseña. En cuanto a los cupones físicos, podrán adquirirse en los puntos de venta habituales o con vendedores autorizados hasta el 31 de diciembre.

