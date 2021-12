Reacciones al discurso del Rey: del aplauso del PP y Cs a la crítica de Podemos, el PNV y Aragonés

El mensaje navideño de Felipe VI, en el que ha apelado a la unidad y el diálogo frente a la división y el enfrentamiento, ha suscitado esta noche las primeras reacciones políticas:

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, entre otros dirigenes del partido, han aplaudido el mensaje del Rey a través de sus redes sociales y han resaltado de su discurso la defensa y lealtad a la Constitución.

Casado ha subrayado del mensaje el recuerdo a los españoles que sufren la pandemia y la crisis económica además de la defensa de la Carta Magna recogiendo las palabras textuales del jefe del Estado. "El Rey destaca en su Mensaje de Navidad su recuerdo a los españoles que sufren la pandemia y crisis económica, y defiende la Constitución como viga maestra que merece reconocimiento, respeto y lealtad. La fortaleza de las instituciones es clave para los retos de futuro de España", ha tuiteado.

Desde Ciudadanos, su líder Inés Arrimadas ha indicado que comparte "plenamente" el discurso "esperanzador" de Felipe VI y ha destacado en un mensaje en sus redes sociales algunas frases que el Rey ha pronunciado en su tradicional mensaje de Navidad. "España atraviesa un momento de grandes dificultades y tiene enormes retos por delante, pero hay que huir del pesimismo y el conformismo", ha tuiteado Arrimadas. Asimismo, ha citado otra frase del discurso del Rey en la que anima a "convertir la encrucijada en una oportunidad y ganar juntos el futuro". "Comparto plenamente este esperanzador #DiscursodelRey", ha añadido.

También el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha valorado en un tuit el papel de Felipe VI "como garante de continuidad de la Constitución que nos ha traído los mejores 43 años de nuestra historia" frente a los que intentan acabar con ella. Y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha valorado en un tuit el mensaje navideño del rey Felipe VI, en cuanto que no podemos dejarnos llevar por el pesimismo, ni caer en el conformismo.

"Ni una sola palabra de autocrítica"

En el lado opuesto, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha cargado contra el discurso del Rey por no haber hecho mención al emérito "fugado" en Abu Dabi y ha criticado que, a su juicio, Felipe VI no haya manifestado "ni una sola palabra de autocrítica". "Felipe VI eligió una habitación pequeña pero el elefante en ella es gigante. Ni una sola palabra de autocrítica. Ni una sola palabra sobre el emérito fugado en Abu Dabi. Ni una sola palabra sobre la Casa Real. Felipe VI habla sobre todos los temas, excepto uno: la Monarquía", ha escrito Echenique en sus redes sociales.

Mientras, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reivindicado este sábado sus valores republicanos y su defensa de la "causa de la libertad y el progreso", frente al "discurso vacío" del Rey. En la tradicional ofrenda a la tumba del expresident Francesc Macià, en el 88 aniversario de su fallecimiento, Aragonès se ha referido al mensaje navideño y ha dicho que "esperábamos muy poco y ha aportado muy poco". "Somos republicanos", ha subrayado Aragonès, que ha destacado el "contraste muy claro" entre la monarquía y la figura de Macià, que "unió la causa de la libertad y la causa del progreso".

Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha advertido al Monarca de que la "credibilidad" no es "cambiar de foto y escenario del discurso" y que "el hablar de integridad pública y moral no es garantía de que exista esa integridad pública y moral". En una comparecencia en Bilbao, ha considerado que el discurso del Rey de este año "no se ha diferenciado mucho de otros años con respecto a un enunciado de temas, que algunos de ellos pueden estar bien, pero sin entrar en detalle".

Además, Esteban ha afirmado que para tener "credibilidad" cuando habla de "integridad pública y moral", Felipe VI tendría que decir que la inviolabilidad de la Corona "puede ser modificada en la Constitución". "Me sorprende. Parece que pone deberes a todo el mundo y él pasa de puntillas sobre el grave problema que aqueja a la Corona", ha añadido.