El 37% de los padres españoles pide excluir de los colegios a los no vacunados

Más de un tercio de los padres de niños menores de 12 años, en concreto un 36,8%, considera que debería restringirse el acceso presencial a las clases escolares a los niños que no se vacunen contra la covid. Así lo refleja la encuesta de DYM para HENNEO, que revela que, entre el total de la población, las cifras son similares: un 35,8% de los españoles cree que no debería permitirse acudir a la escuela de forma presencial a los no vacunados. Estas cifras evidencian la controversia que genera la posibilidad de vincular un mayor o menor nivel de restricciones al pinchazo, aunque mayoritariamente tanto los padres con hijos menores de 12 años como el conjunto de la población no son proclives a prohibir la asistencia presencial a clase de los menores no vacunados. Entre los primeros, un 51,3% cree que no deberían establecerse restricciones de este tipo, un porcentaje que cae al 46,2% entre el total de los ciudadanos.

Unidas Podemos y el PSOE son los que tienen más votantes favorables a no permitir el acceso a los niños no vacunados a las clases presenciales: un 39,5% de los electores morados ve esta medida con buenos ojos, por un 38,6% de los socialistas. En el extremo contrario, solo el 32,3% de los votantes de Vox considera conveniente esta posibilidad, por un 35,6% de electores del PP y un 33,8% de los de Cs. Mucha menos controversia existe cuando a los ciudadanos se les pregunta sobre si están a favor de que a los menores de 12 años se les vacune contra la covid-19. El 74,1% del total de la población apoya la inmunización de los niños, un porcentaje que es del 69,9% en el caso de los padres con hijos pequeños. Solo el 20% de los padres de menores de 12 años y el 12,8% de la población general se dicen contrarios a que se vacune a los niños.

El apoyo entre los votantes de casi todos los partidos a la vacunación es muy mayoritario, y solo en Vox baja del 75%. Únicamente el 53,5% de los electores de la formación que lidera Santiago Abascal se muestra a favor de que los menores de 12 años reciban la vacuna, mientras un 28,1% declara estar en contra y un 18,4% no sabe o no contesta.