Ayuso dice, tras el encuentro entre Egea y su jefe de Gabinete, que las cosas no se resuelven "en tres minutos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido este martes que las cosas (el conflicto interno con 'Génova') no se resuelven "en tres minutos".

Así ha contestado en una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press, a una pregunta sobre el encuentro entre su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez (MAR), y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en la que el primero le dijo al segundo: "en tres minutos y medio lo solucionamos tú y yo".

"Yo me alegro que hablemos entre nosotros y que haya acercamientos. A mí esos comentarios tampoco te creas que me gustan mucho. Las cosas no se resuelven ni en tres minutos ni las tienen que resolver otros diferentes pero si esto lo que significa es que tenemos todos disposición de acercar posturas creo que es bueno. Es bueno para todos", ha subrayado Ayuso, quien ha incidido en que estar en "cuestiones internas" les debilita.

Para la presidenta, no se trata de una guerra entre 'Génova' y 'Sol' (forma de denominar al Gobierno regional que tiene su sede en la madrileña Puerta del Sol), porque ella no está "utilizando 'Sol' para nada". "'Sol' es una administración pública y yo con mi Consejo de Gobierno y con mis consejeros apenas hablo de estas cuestiones. Estoy dedicada cien por cien a gestionar la Comunidad", ha subrayado.

Considera que esto es algo distinto "a la polémica" que lleva "dos años" del Congreso del PP de Madrid, que desde el momento que dijo que da un paso al frente porque considera que tiene "muchos motivos para hacerlo" todavía "ha ido a más". "Es una cuestión distinta a la Comunidad. La parte del PP evidentemente me gustaría que se resolviera pronto.