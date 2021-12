Urkullu pedirá a Sánchez en la Conferencia de Presidentes la vuelta de mascarillas en exteriores y una Ley Antipandemia

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha avanzado este lunes que trasladará al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la Conferencia de Presidentes telemática del próximo miércoles, la necesidad de volver a establecer la obligatoriedad del uso de mascarilla en exteriores, así como la petición de que se reforme la legislación ordinaria estatal a través una Ley Antipandemia.

Durante su intervención en el Foro Expectativas Económicas organizado por El Correo en Bilbao, Urkullu ha confirmado que participará en la Conferencia de Presidentes con ánimo "absolutamente constructivo", pensando en que "hay que preservar la salud individual y colectiva de la sociedad".

"No sé si podrán ser ya medidas aplicables ya para Nochebuena o Navidad estando ya a 48 horas de la celebración de las dos fechas. Nosotros queremos hoy recordar las medidas que existían el 7 de julio y las que existieron también el año pasado en estas mismas fechas", ha precisado.

En este contexto, Urkullu ha recordado insistencia en prorrogar el estado de alarma, el impulso en el Parlamento vasco de la Ley Antipandemia y las reiteradas peticiones del Gobierno Vasco, en los consejos interterritoriales, de actuaciones "que no han sido tomadas en consideración", al afirmar que las autonomías tenían "herramientas suficientes".

"¿Cuáles son las herramientas suficientes, cuando cualquier medida puede ser recurrida ante el Tribunal Superior del País Vasco (TSJPV)?", ha preguntado, para cuestionar también qué pueden hacer cuando la Sala de lo Contencioso no avala sus medidas "planteadas en base a criterios científicos, de comparativa de lo que ocurre en el orden planetario y de otras medidas que se adoptan".

Pide acompañamiento a los partidos

También ha explicado que ha puesto en marcha iniciativas que se han calificado de "impopulares". "Se me ha reivindicado por parte de grupos parlamentarios que adopte medidas impopulares que iba a tener su acompañamiento. ¿Dónde ha estado el acompañamiento de esos grupos parlamentarios?", ha añadido.

El Lehendakari ha defendido que las restricciones que se han implantado han intentado "guardar un equilibrio ponderado". "No me duelen prendas ni nos duelen prendas a la hora de adoptar decisiones, pero no contamos con las herramientas ni con la cobertura", ha manifestado.

En esta línea, ha reiterado que se dirigió por carta el pasado sábado al presidente Pedro Sánchez "haciéndole estas consideraciones y planteándole la necesidad de una reunión de presidentes de comunidades autónomas, de los consejeros de salud y directores de salud pública para hacer un diagnóstico común y adoptar, en su caso, medidas que puedan ser también comunes".

"Y lo que vale para el Estado español, vale para la UE. No puede ser que estemos estados miembros de la UE con medidas absolutamente diferentes, generando también incógnitas, cuando no inseguridad", ha advertido.

En todo caso, ha dicho que, si se trata de tomar medidas, este lunes la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha planteado determinadas "recomendaciones", porque "es ahí a donde puede llegar" el Gobierno Vasco, "antes de lo que pudiera decidirse en la conferencia de presidentes".

Cabalgatas

Sobre la recomendación de evitar concentraciones y el hecho de que se mantengan cabalgatas en ciertos lugares de Euskadi, ha recordado que él y la consejera de Salud han dado unos consejos a las autoridades institucionales, ya que "las circunstancias actuales invitan a no celebrar determinadas actividades de la misma manera en la que se venían celebrando hasta el año 2019".

"Eso no significa que estemos limitando y restringiendo. Estamos planteando la adecuación de esas actividades a las circunstancias actuales", ha avisado.

Por ello, cree que hay que impedir "situaciones de riesgo" y una de ellas son las aglomeraciones "porque no se guardan distancias". "Si lo podemos evitar celebrándolo de otra manera, es nuestra recomendación a todas las autoridades. Cada uno sabemos si nuestro municipio está en situación de riesgo. El mapa es muy claro, sabemos en qué color está. Si está en rojo, en situación de riesgo, es una cuestión de coherencia adoptar las decisiones que sean más pertinentes", ha aseverado.

Una situación "muy delicada"

Iñigo Urkullu ha admitido que la situación es "muy delicada" y ha apelado a la "responsabilidad personal y colectiva". En todo caso, ha rechazado las acusaciones la oposición de que "carga la responsabilidad sobre la sociedad". "Como administración estamos poniendo todos los recursos para hacer frente a la pandemia, sean los sanitarios como los económicos", ha añadido.

El Lehendakari ha dicho que apela a la responsabilidad individual y personal de cada uno de los ciudadanos, empezando por él mismo, y también a la colectiva.

Reducir al máximo fallecimientos

Según ha apuntado, las instituciones vascas actúan "siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias y obrando con equilibrio". "El objetivo último es reducir el número de fallecimientos al máximo posible", ha remarcado.

En este sentido, ha apuntado que, según datos del Eustat, en 2020 respecto a 2019 se produjo en el Estado un incremento del 17% de los fallecimientos, mientras que en Euskadi estuvo por debajo del 12%.

"Tenemos una estrategia clara de lo que es el abordaje desde el compromiso individual y colectivo, con la actuación absoluta del conjunto de instituciones: Gobierno, diputaciones y ayuntamientos, para que cada uno implementemos las medidas que nos corresponden", ha añadido.

En cuando a las razones de que Euskadi esté en casi todas las olas de de la covid a la cabeza de los contagios, ha respondido que "ni los expertos saben dar con la respuesta". En todo caso, ha dicho que "los tiempos luego van demostrando que también otras comunidades autónomas reflejan la incidencia de las diversas olas, y con mayor incidencia que la que se da en Euskadi".

También ha recordado que, dentro de Euskadi, hay diferencias en la incidencia en cada territorio histórico, sin que se conozca el porqué. "Aquí sufrimos la incidencia, la sufren Navarra, Aragón, Castilla y León, y La Rioja. Esto es algo que se comenta también en el Consejo Interterritorial. No me gustaría tener que llegar a la conclusión de algo que se dijo en una de las últimas reuniones del Consejo por parte de alguno de los participantes, y era que quizá es que se deba a que nuestro acento es diferente", ha añadido.

Urkullu ha apuntado a la especial densidad de población en Euskadi, la movilidad, la concentración de municipios, el modo de vida, la convivencia o la interacción social, como posibles causas.