Cataluña vislumbra unas fiestas con tantos ingresados en UCI como la Navidad de 2020

La sexta ola de coronavirus sigue avanzando imparable en Cataluña, que vislumbra una Navidad con tantos ingresados en la UCI como en las fiestas navideñas del año pasado aunque con una mortalidad mucho más baja gracias a la vacunación.

Todos los datos epidémicos han vuelto a empeorar considerablemente en las últimas 24 horas, con más de 4.100 infectados nuevos cada día, una velocidad de propagación que sube y un riesgo de rebrote (EPG) que ya ha superado la tercera ola, se aproxima al de la segunda y está siguiendo el ritmo de la quinta.

Aunque también crece la mortalidad, con 70 fallecidos en los últimos 7 días, son muchos menos de los 281 que se contabilizaron en la semana del 17 de diciembre de 2020, al inicio de la tercera ola.

Según los datos de incidencia actualizados este viernes por el Departamento de Salud, hay 1.139 hospitalizados con covid, once más que este jueves, de los que 287, seis más, están graves en la UCI, 163 de ellos intubados y 11 conectados al ECMO (respiración extracorpórea).

El 16 de diciembre de 2020 había 343 ingresados con covid en las UCI de los hospitales catalanes, cifra que bajó a 333 el día de Navidad pero que se incrementó en enero hasta un pico en aquella ola de 731 el 2 de febrero.

Los epidemiólogos y médicos de las UCI ven la misma evolución y han avisado de que, de no tomar medidas restrictivas ahora, en enero volverán a tener que dejar de hacer operaciones programadas porque los ingresos de pacientes graves ocuparán las camas de críticos.

La diferencia con la ola de la Navidad de 2020 está en la mortalidad, ahora mucho menor.

Los fallecidos por covid desde el inicio de la epidemia ascienden a 24.286, once de ellos comunicados en las últimas 24 horas, mientras que en los últimos siete días ha habido 70 muertos por la enfermedad, una media de diez al día, mortalidad que no ocurría desde la semana del 8 de septiembre, pero mucho menor de los 281 muertos que hubo la misma semana del año pasado, cuando aún no se había iniciado la vacunación.

Los centros de atención primaria (CAP) atendieron este jueves a 28.749 pacientes de covid, casi 3.000 más que el jueves de la semana pasada, una presión en los ambulatorios que sigue aumentando y que no se registraba desde finales de julio, mientras que en los días previos a la Navidad del año pasado había unas 23.000 visitas diarias.

El riesgo de rebrote (EPG), índice que mide el potencial de crecimiento de la epidemia, se ha disparado hasta los 902 puntos, 136 más que el día anterior, y ya supera el pico de los 851 puntos que alcanzó la tercera ola de covid el pasado 13 de enero, mientras que el máximo de la segunda ola fue de 975 puntos el 24 de octubre de 2020.

La velocidad de propagación del virus (Rt) en Cataluña es este viernes de 1,59, doce centésimas más, lo que significa que cada 100 infectados contagian a una media de 159 personas y que sigue la transmisión comunitaria descontrolada del virus.

Desde el inicio de la epidemia, 1.107.267 personas han sido diagnosticadas de covid-19 por todo tipo de pruebas en Cataluña, 6.014 de ellas contabilizadas en las últimas 24 horas, mientras que en la última semana han sido 28.749 los diagnosticados por PCR o test de antígenos (TA), una media de 4.107 al día.

Ello supone casi el doble que hace una semana y los mismos contagios de la semana del pasado 24 de julio, pero la mitad de los que había en los días previos a la Navidad del año pasado.

La misma semana de diciembre del año pasado se diagnosticaron algo más de 14.000 contagios, la mitad de los actuales, por lo que la ratio de personas infectadas que ingresan en la UCI y los hospitales es ahora mucho menor, factor que los especialistas atribuyen a las vacunas.

La incidencia acumulada de casos confirmados por PCR o test de antígenos a 7 días por cada 100.000 habitantes (IA7) es de 368 casos, 63 más que este jueves, mientras que la incidencia acumulada a 14 días (IA14) se sitúa en los 581 casos, 47 más.

La positividad -el porcentaje de PCR y TA con resultado positivo- es del 11,41 %, un total de 28 centésimas más que la víspera, un crecimiento sostenido desde hace semanas que se aleja del porcentaje máximo que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS) para considerar una epidemia bajo control, que es del 5 %.

La media de edad de los nuevos infectados por covid sigue en 37,8 años, con un 51,6 % de mujeres.