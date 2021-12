Carta de la familia de Canet: "Hay que dejar de tragar y ser valientes"  

La familia de Canet de Mar (Barcelona) que impugnó el plan lingüístico de la escuela de su hijo para que pudiera cursar un 25% de la enseñanza en castellano ha remitido una carta a su "estimada Cataluña" en la que acusa al consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, de "azuzar sentimientos de odio" después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) accediera a la petición.

"El derecho a una escolarización bilingüe se nos reconoció en el mes de octubre y el Govern ha considerado ahora que era el momento de interrumpir la 'calma tensa' después del 'procés', agitar banderas" y convocar protestas, han lamentado en la citada carta abierta que ha difundido este lunes la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB).

La familia lamenta que la Generalitat les haya señalado "como culpables de querer acabar con el catalán" y que Cambray visitara la escuela de Canet para protestar contra la decisión del TSJC, pese a que no es la única escuela en la que se ha decretado el 25%.

"Pedimos a todo el mundo que mantenga la serenidad y las reglas que facilitan la convivencia. Por eso, en estos momentos, nuestra familia no apoya ninguna movilización que se convoque relacionada con su caso"

Además, han asegurado textualmente que no están en contra del catalán: "Pero somos bilingües, también amamos el español".

"El Govern -y no solo él- miente cuando explica que el modelo legal en Catalunya es el de la inmersión lingüística. Esto es falso", y ha recordado que una sentencia firme del TSJC confirmada por el Tribunal Supremo fija que un mínimo del 25% de la enseñanza se debe impartir en castellano.

La familia ha hecho un llamamiento a mantener la convivencia, y ha agradecido los apoyos tras el presunto acoso que han recibido, y que la Fiscalía investiga: "Sentir el odio, la intimidación, las amenazas, el señalamiento en la propia piel es muy duro".

Ante ello, han subrayado que quieren "recuperar el buen ambiente" en el entorno escolar y han pedido a todos los padres que les han apoyado que rompan el espiral del silencio, en sus palabras, y digan en público lo que dicen en privado.

"Hay que dejar de tragar y tragar y tenemos que ser capaces de ser valientes para decir lo que uno piensa, levantarse para hacerlo y reclamar democráticamente nuestros derechos. Es tiempo de construir una escuela de todos, inclusiva de verdad", han defendido.

La familia también asegura que no quiere irrumpir en la "escena pública" ni mediática, por lo que de momento no apoyará ninguna movilización relacionada con su caso.

Además, han asegurado textualmente que no están en contra del catalán: "Pero somos bilingües, también amamos el español".

"Es tiempo de construir una escuela de todos, inclusiva de verdad. Como decía Bob Marley, “Stand up for your rights”.

"El Govern -y no solo él- miente cuando explica que el modelo legal en Catalunya es el de la inmersión lingüística. Esto es falso", y ha recordado que una sentencia firme del TSJC confirmada por el Tribunal Supremo fija que un mínimo del 25% de la enseñanza se debe impartir en castellano.

La familia ha hecho un llamamiento a mantener la convivencia, y ha agradecido los apoyos tras el presunto acoso que han recibido, y que la Fiscalía investiga: "Sentir el odio, la intimidación, las amenazas, el señalamiento en la propia piel es muy duro".

Ante ello, han subrayado que quieren "recuperar el buen ambiente" en el entorno escolar y han pedido a todos los padres que les han apoyado que rompan el espiral del silencio, en sus palabras, y digan en público lo que dicen en privado.

"Hay que dejar de tragar y tragar y tenemos que ser capaces de ser valientes para decir lo que uno piensa, levantarse para hacerlo y reclamar democráticamente nuestros derechos. Es tiempo de construir una escuela de todos, inclusiva de verdad", han defendido.

La familia también asegura que no quiere irrumpir en la "escena pública" ni mediática, por lo que de momento no apoyará ninguna movilización relacionada con su caso.

"Hay que dejar de tragar y tragar, tenemos que ser valientes para decir lo que uno piensa"

Aquí puede leer carta íntegra. que está escrita en parte en castellano y en parte en catalán:

"Estimada Cataluña,

Somos la familia de Canet de Mar de la que se ha estado hablando durante la semana pasada por haber solicitado, como tantas otras familias catalanas, la educación bilingüe en castellano y en catalán. No es nuestro interés irrumpir en la escena pública. Por ello pedimos que se respete nuestra voluntad de no convertirnos en un elemento mediático.

Gracias de antemano.

Llevábamos tiempo debatiendo en casa si pedir o no la escolarización bilingüe: “Ahora no es el momento”, “El ambiente está muy crispado”, “El nacionalismo…”, “El procés…”, “¿Nos señalarán?”, “¿Nos amenazarán?”, “¿Nos harán bullying?”, “Tiene sólo 3 añitos”. Ya os podéis imaginar.

Llegó la pandemia y cuando atenuó decidimos dar el paso. En marzo de este año le pedimos a la Asamblea por una Escuela Bilingüe, (la AEB) que nos asesorara en la petición ¡Gracias AEB!

Nosotros confiamos en las instituciones y por eso acudimos a ellas. Si los Gobiernos incumplen la ley, los ciudadanos podemos reclamar nuestros derechos ante los Tribunales. Es lo normal en una democracia. Y nos gusta que el sistema funcione.

El Govern -y no sólo él- miente cuando explica que el modelo legal en Cataluña es el de inmersión lingüística. Esto es falso. Los Tribunales han dicho que cuando hay dos lenguas cooficiales (com a casa nostra!) la enseñanza debe impartirse de forma vehicular en un mínimo del 25% para cada una de las dos lenguas y el resto debe repartirse en función de la realidad sociolingüística del centro o la presencia de otras lenguas extranjeras (¡Qué os engañen!).

Así debe hacerse en todo el sistema educativo de Cataluña desde noviembre de este año después de que una sentencia del TSJC lo estableciera definitivamente. Por lo tanto, el debate sobre la escuela de Canet de Mar carece de sentido. ¿Si se ha de aplicar en toda Cataluña, qué más da si toca o no ahora en Canet de Mar?

Definitivamente, el calendario no es nuestro amigo. Nos ha tocado a nosotros ser los primeros a los que les corresponde aplicar lo del 25% después de que se ordenase a la Generalitat cambiar el sistema educativo catalán. El derecho a una escolarización bilingüe se nos reconoció en el mes de octubre y el Govern ha considerado ahora que era el momento de interrumpir la “calma tensa” después del procés, agitar las banderas, convocar manifestaciones de protesta y señalarnos como culpables de querer acabar con el catalán. ¡A nosotros!

Volem fer-li unes preguntes al Conseller d'Educació: Si al seu Departament li van notificar a octubre la interlocutòria en la qual el Tribunal requereix a la Direcció del Centre de Canet de Mar a què faci el 25% d'hores lectives en espanyol a la nostra classe i no la va recórrer (malgrat que tenia dret a fer-ho), ¿Per què ha vingut a l'escola de Canet a protestar per l'aplicació de la interlocutòria i ho ha fet ara i no en els casos d'altres pares? ¿Vol escalfar l'ambient per a les protestes? No podem donar-li les gràcies per atiar sentiments d'odi entre la població perquè la nostra família està patint.

Ara ens interessa recuperar el bon ambient. I volem dirigir-nos a la tutora classe. Creiem que ets una magnífica professional, estem absolutament segurs i a gust amb la feina que fas amb els nens. La teva predisposició, les teves atencions cap a la nostra criatura, i em consta que cap a la resta dels alumnes, són una tranquil·litat per a nosaltres. Estem segurs que faràs igual de bé les activitats tant en català com en castellà. Mil gràcies per l'esforç.

También queremos decirles a los padres de la clase que, ¡compañeros! no estamos en contra del catalán, lo amamos, y disfrutamos de la gran riqueza que comporta para nosotros como individuos y como sociedad. Pero somos bilingües, y también amamos el español. La nostra motivació no és altra que l'espanyol també formi part de l'activitat educativa, amb normalitat, de la mateixa manera que passa a la societat catalana. I per això és millor tenir dues llengües vehiculars enlloc d'una.

Y a los padres que nos han mostrado su apoyo: ¡Muchísimas gracias chic@s! Todo esto ha sido una gran experiencia para nosotros. Sentir el odio, la intimidación, las amenazas, el señalamiento en la propia piel es muy duro. Hemos tenido ganas de llorar muchas veces. Os agradecemos los gestos, pero os queremos pedir un poquito más. Lo que nos decís en privado hacerlo en público también. Nadie quiere ser héroe (desde luego nosotros tampoco), ¡queremos ser padres!, pero para que nuestra sociedad sea libre debemos vencer esta espiral de silencio que nosotros mismos creamos.

Finalmente, queremos expresar nuestra gratitud a todas aquellas personas que nos han dado ánimos durante estos días. Hemos notado el sentimiento de solidaridad de mucha gente de Cataluña y del resto de España y, por ello, nos sentimos muy afortunados de vivir en una sociedad así y pedimos a todo el mundo que mantenga la serenidad y las reglas que facilitan la convivencia. Por eso, en estos momentos, nuestra familia no apoya ninguna movilización que se convoque relacionada con su caso.

Con el nudo todavía en la garganta, hemos llegado a la siguiente conclusión: hay que dejar de tragar y tragar y tenemos que ser capaces de ser valientes para decir lo que uno piensa, levantarse para hacerlo y reclamar democráticamente nuestros derechos. Es tiempo de construir una escuela de todos, inclusiva de verdad. Como decía Bob Marley, “Stand up for your rights”.

Familia de Canet de Mar

12 de diciembre de 2021