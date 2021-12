Pedro Sánchez: "España volverá a ser ejemplo mundial con la vacunación de los niños"

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha mostrado este miércoles su convicción de que con la inmunización de los niños que tengan entre 5 y 11 años España "va a volver a ser ejemplo de vacunación" como antes ocurrió con las personas mayores y los jóvenes.

"Nuestro país ha sido un ejemplo para todo el mundo en la vacunación de nuestros mayores y de las personas jóvenes y ahora lo seremos también en la vacunación de nuestras niñas y niños", ha destacado en la clausura del congreso de lo socialistas gallegos, encuentro en el que ha sorteado la división entre el nuevo secretario general de la formación en esa comunidad, Valentín González Formoso, y su antecesor y rival en primarias, Gonzalo Caballero.

"Somos el espejo al que se miran muchas sociedades europeas y por eso le pido a la sociedad española que confíe en la ciencia y tengan prudencia con el uso de vacunas y mascarillas", ha reivindicado el jefe del Ejecutivo en el compostelano Palacio de Congresos, convencido de combatir con ello el aumento de los contagios y de reeditar, en tiempo y forma, el éxito del modelo de inmunización aplicado hasta ahora con ciudadanos de mayor edad.

"Distintas generaciones pero un mismo orgullo. Orgullo de país, orgullo de ser español", ha resumido, y ha apuntado que "cumplir" siempre debería ser "motivo de orgullo para todos los que se sientan compatriotas". Como tendría que ocurrir cuando salga la vacuna española contra la covid-19, un hecho que cree que ocurrirá, y que será "motivo de enorme orgullo para España".

Pedro Sánchez ha defendido en esta cita la necesidad de un estado del bienestar "fuerte" y, por ende, de una sanidad y una ciencia "sólidas". También ha celebrado el hecho de que para combatir la pandemia sea un socialista el que esté en el poder, y no por ejemplo su antecesor, Mariano Rajoy, al que no se ha referido expresamente, pero sí en una alusión que no ha dejado margen de duda.

Cuando a Sánchez le dicen "Pedro, te ha tocado todo", ante esta reflexión siempre piensa: "Menos mal que estamos los socialistas, porque si llega a estar alguno de esta tierra..." De esta confidencia se ha valido para observar que "la sociedad nos está diciendo que en esta emergencia quieren una respuesta socialdemócrata y no una respuesta liberal. Porque la socialdemocracia es hablar de una recuperación justa y, por tanto, es más necesaria que nunca".

Para ejemplificar su argumentación, ha cargado en la parte más política de su discurso contra el proceder del PP y de Pablo Casado: "La oposición sigue sin cumplir con sus obligaciones constitucionales, continúan con el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Esto, lo que está haciendo el PP, es faltar a su deber con la Carta Magna, es dañar nuestra democracia". "Y eso, en un momento de crisis como el que estamos, es algo imperdonable", ha zanjado.

Sánchez ha rehusado la "España homogénea, pequeñita, gris" que pretenden a su entender "la derecha y la ultraderecha" y ha apostado por otra "con todos sus colores y con toda su diversidad, y con todas sus lenguas y culturas e identidades".

Una España en la que se garantice la "prosperidad" y que avance. "No habrá progreso de toda la nación si no avanzan también nuestros territorios. Abordar la descentralización es, por ejemplo, la llegada del AVE a Galicia en los próximos días o el compromiso del Gobierno de España con el sector naval y con los ganaderos y agricultores" para que "nunca más" haya ventas a pérdidas ni precios de venta inferiores a los costes de producción.

Sánchez vaticinó que los tiempos actuales son de "enormes cambios", de "cambios que van a ser trascendentes", ante los cuales ve que el sector privado "está situado", como ha dicho haber comprobado en esta misma jornada en la capital gallega durante una visita, no abierta a la prensa, a la maderera Finsa, a la que ha aplaudido el haber sacado partido de los "efectos de la robotización".

Pedro Sánchez, que ha iniciado el día con este primer acto en calidad de presidente del Gobierno, se ha desplazado en el Falcon 900 de la Fuerza Aérea Española y el PP ha enviado una pregunta a la mesa del Congreso de los Diputados al respecto, con la petición de que la respuesta sea por escrito.

La consulta, facilitada a los medios de comunicación y que firman las diputadas por La Coruña Marta González, Tristana Moraleja y Valentina Martínez, es si este es el mejor medio de transporte y el que menos emisión de CO2 producía para la realización del viaje.

Más información Seis años sin debate sobre el estado de la nación en el Congreso

Sánchez cerró el cónclave del PSdeG a la una y cuarto de la tarde. La nueva dirección fue aprobada con el respaldo del 81,47% de los delegados y está marcada por el peso del poder local.

El equipo de Gonzalo Caballero no consiguió lo que pretendía, presentar una lista alternativa al comité nacional y federal. La respuesta que obtuvieron fue que formalizaron "fuera de plazo" y por la "vía errónea". Así, no hubo validación por parte del comité electoral. Caballero al irse deseó "éxitos" a Formoso, el nuevo líder, con "mucho trabajo por delante".