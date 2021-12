El reto de Aldeas Infantiles para esta Navidad: 11.000 regalos para 11.000 niños

Uno de cada tres niños y niñas en España no podrá celebrar la Navidad como desearía, no disfrutará de los platos típicos de estas fechas, no pondrá el árbol de Navidad, ni tendrá junto a él ese regalo con el que tanto sueña. En nuestro país, uno de cada tres niños y niñas en nuestro país está en riesgo de pobreza o exclusión social.

Aldeas Infantiles SOS propone un gran reto para esta Navidad: conseguir 11.000 regalos para los 11.000 niños y niñas que atiende en España antes del 24 de diciembre. Y para lograrlo apela a la solidaridad y al compromiso de todos.

El reto consiste en entrar en la página web elretodelanavidad.es y donar un regalo (o los que se desee). Cada uno tiene un importe único de 40 €. Se trata de un regalo abierto ya que, según explica la organización, será el propio niño o la niña quien lo elija.

La organización explica que son los hogares con niños y niñas los que están más expuestos a verse afectados por la pobreza, y muy especialmente cuando se trata de familias numerosas o monoparentales. Un riesgo que no solo condiciona su presente, sino también su futuro. Antes de la pandemia los índices de fracaso escolar y de abandono escolar temprano eran superiores en familias con rentas más bajas, las condiciones socioeconómicas de estas tienen ahora un impacto aún mayor en el aprendizaje de sus hijos e hijas.

Desde Aldeas Infantiles SOS atiende a 11.000 niños, niñas y jóvenes en situación de riesgo en España y se ha propuesto que todos y cada uno de ellos vivan esta Navidad con alegría y regalarles la posibilidad de pedir algo que realmente deseen, como un punto de partida para devolverles la ilusión y la esperanza.

La organización recuerda que la crisis generada por la pandemia ha golpeado con especial dureza a aquellos que ya partían de una situación de desventaja, como es el caso de los niños y las niñas más vulnerables. Estos niños han visto cómo en sus hogares crecían las dificultades para cubrir las necesidades básicas de alimentación, higiene y salud, cómo les afectaba la pobreza energética y cómo la brecha digital restringía su derecho a la educación, distanciándoles de los compañeros que, al contrario que ellos, sí tenían acceso a dispositivos electrónicos y conexión a internet.

Su misión es que no tengan que preocuparse de que sus necesidades básicas y las de sus familias estén cubiertas y que vivan provistos de toda la seguridad, la protección y el cariño posible.