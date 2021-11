El PP exige que el PSOE aclare su posición sobre la pretensión del PNV de trocear la Denominación de Origen Rioja

El presidente del PP de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha exigido este jueves a la presidenta riojana, Concha Andreu, que explique la postura del PSOE sobre la pretensión del PNV, a través de una proposición de ley en el Congreso, de desmenuzar la Denominación de Origen Calificada Rioja, la primera marca de calidad creada en España, en 1925.

"Los riojanos están deseosos de saber cuál es la postura del PSOE", ha aseverado Ceniceros, que cree que la cumbre convocada para el próximo lunes con sectores sociales, económicos y políticos solo busca "sacarse la foto".

Para Ceniceros, "La Rioja, todo el sector y todos los riojanos ya se han manifestado sobre esa unidad del Rioja", con la excepción del Partido Socialista, que tiene pendiente a la sociedad y al sector.

"El PP lo tiene muy claro desde el primer momento", ha dicho, recordando que ya ha anunciado la portavoz, Cuca Gamarra, que va a votar que no en el Congreso a la Proposición de Ley presentada por el PNV que permitiría dividir las denominaciones de origen que comparten varias comunidades autónomas, lo que permitiría crear, por ejemplo, una 'minidenominación' de la Rioja Alavesa.

Preguntado acerca de si el Partido Popular acudirá a la cumbre convocada para el próximo lunes ha señalado: "Primero nos tendrán que invitar". Así, ha dicho que como partido no había llegado ninguna invitación. Sí la recibió, el miércoles, el Grupo Parlamentario y así acudirá "defendiendo los derechos y los intereses de todos los riojanos".

Cuca Gamarra ha asegurado que si el PSOE se sumara al "no" del PP quedaría zanjada una cuestión que "tanto daño hace", dando así "tranquilidad" a la denominación de origen Rioja. Sin embargo, ha indicado que no pueden entender que desde el martes, que se conoce el orden del día del Pleno del Congreso, el Grupo Socialista "todavía no haya decidido su sentido del voto y no lo haga público".

"La incertidumbre se está generando por el silencio del PSOE y el silencio de la secretaria general del Partido Socialista en La Rioja", ha proclamado, para preguntarse "¿por qué callan?". A su entender, ese silencio es lo que "alienta" a los nacionalistas vascos.

Los nacionalistas desligan la cuestión de su apoyo los Presupuestos

El PNV ha desligado su apoyo a los Presupuestos de que el Gobierno acepte la creación de la denominación de origen Rioja Alavesa para los vinos producidos en Álava. Una propuesta que ha causado una profunda indignación en el sector viticultor riojano porque entienden que supondría la ruptura de la denominación de origen Rioja.

El PNV no ha supeditado su respaldo a las Cuentas a que se atienda su reivindicación, pero llevará al Congreso la próxima semana una proposición de ley en ese sentido. El portavoz de los nacionalistas vascos en la Cámara, Aitor Esteban, explicó que la iniciativa no busca "romper" nada, y solo responde a la "inquietud" de los viticultores de esa comarca del País Vasco que aspiran a tener una "demarcación geográfica concreta dentro de una denominación más amplia" para tener mejor acceso a los mercados. De aceptarse su propuesta, el Gobierno vasco pasaría a ser el competente para ejercer las facultades de control, inspección y sanción en la producción vinícola.