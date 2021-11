Hallan el cuerpo sin vida de una octogenaria desaparecida en Lantz

El cuerpo sin vida de la vecina de Lantz de 84 años, cuyo paradero se desconocía desde el pasado jueves, ha sido encontrado en una zona boscosa situada a unos 2 kilómetros al este del núcleo urbano de la localidad, en dirección a Aritzu.

Tras haberse completado el reconocimiento sistemático del terreno en un radio de 1,5 kilómetros en torno a la localidad, los responsables del equipo de búsqueda "han decidido ampliar los rastreos hacia la zona donde parecía más razonable que se hubiera desplazado, procediéndose a asignar áreas de rastreo a los integrantes de los grupos de rescate de forma que toda la zona quedase peinada de forma exhaustiva", ha explicado el Gobierno de Navarra.

Uno de los grupos ha avisado, a las 12.14 horas, que había encontrado el cadáver en una zona boscosa. El cuerpo va a ser trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal una vez que los agentes de Policía Científica de la Policía Foral completen la inspección y el juez lo autorice.

La mujer, sin problemas de salud, salió sola a pasear sobre las 15 horas del jueves, "aunque acostumbra a hacerlo con su hija", que no se encontraba en la localidad por lo que al regresar fue a encontrarse con ella en el camino que realizan habitualmente. Al no dar con su paradero avisó a otros familiares y vecinos de Lantz que iniciaron la búsqueda por los alrededores del casco urbano. La desaparecida no llevaba consigo un teléfono móvil.

Al anochecer sin ser localizada, su familia contactó con el teléfono 112 de SOS Navarra para solicitar ayuda. Desde entonces ha sido buscada, día y noche, por un amplio dispositivo de búsqueda que ha llegado a estar conformado por 120 personas, entre profesionales, voluntarios y vecinos de Lantz y pueblos próximos.

Han participado bomberos de los parques de Cordovilla, Oronoz y Pamplona (Trinitarios), con vehículos todo terreno, del Grupo de Rescate Técnico (GRT) y del Grupo de Rescate Acuático (GRA); patrullas de Policía Foral, personal del Guarderío Forestal de Navarra, agentes de la Guardia Civil, el Grupo de Perros de Salvamento, voluntarios de la Asociación DYA, que han aportado una ambulancia y el vehículo de rescate; y de Cruz Roja, que han suministrado alimentos y bebida a los integrantes del dispositivo y han desplazado psicólogos que han atendido a los familiares de la desaparecida.

También han colaborado en los rastreos el helicóptero del GRT y la Unidad de Drones de la Policía Foral, así como voluntarios de la Asociación EBYS (Equipo de Búsqueda y Salvamento) y medio centenar de familiares y vecinos de Lantz. Protección Civil ha suministrado el equipo móvil de comunicaciones, y el Ayuntamiento de Lantz ha cedido la sala desde la que se ha gestionado la búsqueda.