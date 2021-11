Una menor relata el crimen de su madre a manos de su padre: "Solo pido que pase toda su vida en la cárcel"

La pequeña narró cómo se produjo el crimen y cómo las amenazó con matarlas si no subían a casa. "Tenía las manos llenas de sangre y se las restregaba en la cara y en las paredes. No me imaginaba un mundo sin ella pero no pudo sobrevivir", comentó.