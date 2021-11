El Gobierno rechaza que ampliar el periodo de cálculo conlleve una rebaja de la pensión

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha defendido que elevar el periodo de años utilizado para calcular la cuantía de la pensión "no necesariamente conlleva una bajada" de la prestación "sino todo lo contrario".

En una entrevista en TVE este jueves, la vicepresidenta ha señalado que el documento publicado este miércoles "no cambia nada de lo que ya se publicó en julio" y ha incidido en que se debe revisar el sistema de cómputo de las carreras profesionales para que sea más justo.

"No hay ninguna cifra ni propuesta, vamos a trabajar con los agentes sociales" durante 2022, ha añadido Calviño que ha destacado que si alguien pide algo no es Bruselas sino el Pacto de Toledo. "Bruselas no nos pide nada", ha dicho.

"Tenemos todo el año que viene para darle una vuelta con el objetivo de mejorar la justicia del sistema", ha subrayado Calviño, que ha explicado que las nuevas carreras profesionales tienen "lagunas de cotización" y que un cambio en el periodo de cómputo "no conlleva necesariamente una bajada sino todo lo contrario".

En el mismo sentido, el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, ha asegurado en otra entrevista en RNE que elevar el periodo de años utilizado para calcular la cuantía de la pensión de jubilación no servirá "para reducir el gasto en pensiones en ningún caso sino para hacerlo más equitativo".

"No, no, no. Rotundamente no", ha respondido Escrivá al ser preguntado por si ampliar el periodo de cómputo supondría un recorte en la cuantía de las prestaciones. "Lo que va a hacer es mejorar la situación de estas personas cuyos últimos años no son los mejores".

De esta manera, el ministro ha explicado que las nuevas realidades en el mercado de trabajo, que surgen fundamentalmente de la crisis anterior, dan como resultado "carreras de cotización más volátiles", en las que "los últimos años no son necesariamente los mejores", algo que le sucede al 30 % de los trabajadores que se jubilan.

El sistema actual de cómputo "no precisamente les favorece", ha dicho el ministro, recordando que el año que viene se utilizarán los últimos 25 años, después de que durante la última década se haya ido elevando ese periodo desde los 15 años que había en 2012.

"Tenemos que hacer un sistema más equitativo", ha dicho el ministro, quien ha planteado la posibilidad de "extender el periodo de cómputo de la base reguladora" o de "elegir los mejores años en un periodo más largo, trabajar mejor las lagunas de cotización que se producen".

Ninguno de los dos miembros del Gobierno ha aclarado si elevar el periodo de cómputo tendría un carácter voluntario, si bien ambos han dejado claro que actualmente no hay ninguna propuesta, que se trata de una demanda de las recomendaciones del Pacto de Toledo y que será trabajada con los agentes sociales.

Asimismo, Escrivá ha rechazado que se trate de un requerimiento de Bruselas: "Europa no tiene un modelo de pensiones para cada país, porque cada país tiene un modelo distinto. Nosotros hemos puesto un calendario de trabajo e hitos que vamos a ir resolviendo, se lo hemos propuesto a la Comisión Europea y les ha parecido estupendo".