Yolanda Díaz dice ahora que no se puede derogar técnicamente la reforma laboral

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado esta noche que no se puede derogar técnicamente la reforma laboral, que hay que actuar contra la temporalidad y la precariedad y que el despido "no lo vamos a tocar por acuerdo de Gobierno" en la mesa de diálogo.

Así lo ha manifestado Díaz en el programa 'El Objetivo' de la Sexta TV, en el que hizo hincapié en que la mesa de diálogo trabaja con el objetivo de llegar a un acuerdo, con el reto de acabar con la temporalidad, los bajos salarios y cumplir con Europa.

Aunque técnicamente afirmó que no se puede derogar la reforma laboral, agregó que sí se pueden suprimir partes de ella como se hizo con la anulación del despido de un trabajador en baja médica.

Díaz afirmó que hay que actuar contra la alta temporalidad y la precariedad salarial, y conseguir la modernización del mercado de trabajo y el reequilibrio en la negociación colectiva, entre otros aspectos.

Yolanda Díaz, que dijo que el PP tardó diez años y once meses para salir de la anterior crisis con una reforma laboral durísima para los trabajadores, abogó por implementar mecanismos de protección social y de flexibilidad interna en el nuevo marco de la legislación laboral.

Para Díaz es imprescindible actuar frente a la alta temporalidad -"insoportable y vergonzante"- de los contratos en España. Según afirmó esta modalidad ha de estar justificada y el modelo de producción estacional en España debe ser compatible con la estabilidad, como pasa con el contrato fijo discontinuo.

Por ello defendió, entre las propuestas del Ministerio de Trabajo, la implementación de sanciones relevantes en caso de uso y abuso de la temporalidad.

Sobre la precariedad, Díaz señaló que en España tenemos un porcentaje elevado de trabajadores que viven en precario, pasan dificultades y acuden a organizaciones como Cáritas para poder vivir. "Esto se puede cambiar y nos lo podemos permitir", aseguró.

Se mostró convencida de que es posible un acuerdo entre las partes: "no me levantaré de la mesa e intentaré el acuerdo con todas las partes" enfatizó, y aseguró que "no hacemos propuestas cerradas porque lo importante es alcanzar el acuerdo".

"El margen está, manifestó, en los mínimos de la patronal, de los sindicatos y en lo que necesita el país".

"Estamos en el tramo final de esta reforma y veo posible el acuerdo. Si las partes quieren, va a haber acuerdo", subrayó.

Preguntada por la "bronca" entre los ministerios de Economía y Trabajo, la vicepresidenta segunda del Gobierno afirmó que no la ha habido aunque sí un "nuevo debate sobre los contenidos".

Con todo, Díaz reconoció que "no hemos dado una buena imagen". La mesa de diálogo necesita, opinó, tranquilidad. "El ruido altera los contenidos de la mesa y siento que se haya producido".

Cuestionada por la medida de incrementar las cotizaciones para garantizar las pensiones futuras esgrimida por el ministro José Luis Escrivá, Díaz dijo que no la ha estudiado con profundidad aunque defendió que el ministro quiera abordarla desde la parte de los ingresos sin recortar las pensiones.

"Las pensiones -opinó- forman parte de nuestro salario; cuanto mayor cotización, estamos mejorando pensiones del futuro".

Preguntada por la posibilidad de presentarse como candidata a futuras elecciones generales, Yolanda Díaz dijo que "si me quisiera presentar lo diría".

"Ahora -continuó la vicepresidenta segunda- estoy volcada en la gestión del ministerio".

Añadió que sí quiere trabajar, "aunque no ahora", en un proyecto de país en el que dar protagonismo a la sociedad.