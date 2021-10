El exvicepresidente del Parlamento catalán queda libre y se querellará contra el juez del TSJC por detención ilegal

El exvicepresidente del Parlament Josep Costa (JxCat) ha quedado en libertad tras negarse a declarar ante la juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ha ordenado su arresto después de que la plantara en septiembre, y contra la que se querellará por detención "ilegal".

Los Mossos d'Esquadra de este miércoles a Costa por orden de la magistrada del TSJC Maria Eugenia Alegret, que lo investiga por desobediencia, y lo han trasladado a los calabozos del alto tribunal catalán, donde ha permanecido unas tres horas hasta que hacia las 14.30 ha comparecido ante la juez y ha quedado en libertad unos quince minutos después, tras acogerse a su derecho a no declarar.

A su salida del TSJC, hacia las 14.45 , Costa, investigado por desobediencia por permitir que el Parlament tramitara en 2019 resoluciones a favor de la audodeterminación y de reprobación de la monarquía, ha sido recibido por una veintena de independentistas, entre ellos la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y ha anunciado a los periodistas que se querellará contra la magistrada Alegret por ordenar su detención "ilegal".

Costa ha explicado que cuando ha sido trasladado ante la juez, lo primero que ha hecho ha sido denunciar su "detención ilegal" y pedir que el secretario de la sala le diese poderes para recusar a la magistrada, porque, según ha argumentado, tener abierto un pleito en su contra -a raíz de la querella que interpondrá por su arresto- es motivo para apartarla del caso.

De hecho, cuando los Mossos han detenido hacia las 10.30 a Costa, el exvicepresidente del Parlament ha pedido su liberación mediante un 'habeas corpus' por "detención ilegal" interpuesto ante el juzgado 15 de Barcelona.

Costa ha indicado que, una vez ya ha comparecido por la fuerza ante la juez Alegret, interpondrá una querella en su contra por detención ilegal, ya que su arresto ha sido "innecesario, desproporcionado y sin ningún tipo de base legal".

La juez ordenó la detención de Costa, para que compareciera en el TSJC, en un auto del pasado 25 de octubre, después de que el exvicepresidente del Parlament la plantara el 15 de septiembre "sin haber alegado causa que justificase su incomparecencia, de lo que se deduce la no disposición de comparecer ante la autoridad judicial en forma voluntaria", pese a que ello supone una "obligación".

En concreto, la juez argumentó en la resolución en que ordenaba su detención que la comparecencia del investigado en una instrucción judicial supone una "obligación" según el artículo 772 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) y un "deber jurídico" según la doctrina del Tribunal Constitucional.

El juicio se puede celebrar sin el acusado

Costa ha subrayado, por contra, que un juicio por desobediencia se puede celebrar sin el acusado, por lo que no entiende por qué si la vista se puede llevar a cabo sin su presencia se puede ordenar su detención para conducirlo ante el tribunal en fase de instrucción.

No obstante, pese a la insistencia de los periodistas, Costa ha evitado detallar si en su opinión está obligado a comparecer en fase de instrucción ante la juez y se ha limitado a insistir en que es un derecho fundamental reconocido por la ley no declarar en una investigación penal: "he ejercido mi derecho a no declarar porque no reconozco al tribunal, estaba ejerciendo mi derecho", ha dicho.

Costa plantó a la juez Alegret el pasado 15 de septiembre, día en que estaba citado a declarar como investigado por desobediencia junto al conseller de Empresa y expresidente del Parlament Roger Torrent y los miembros soberanistas de su Mesa, que alegaron ante la magistrada que permitieron debatir sobre la autodeterminación para preservar la libertad de expresión, y se escudaron en que el Constitucional fue ambiguo en sus advertencias.

Costa, Torrent y los exmiembros independentistas de la Mesa Eusebi Campdepadrós (JxCat) y Adriana Delgado (ERC) fueron citados por el TSJC como investigados a raíz de una querella de la Fiscalía por desobediencia al Constitucional por tramitar dos resoluciones a favor del derecho a la autodeterminación y de reprobación de la monarquía, que el Parlament aprobó en noviembre de 2019.

Poco antes de la hora fijada para su comparecencia el 15 de septiembre, Josep Costa anunció por Twitter que no se presentaría al juzgado porque no reconocía la "autoridad" del TSJC para "juzgar los acuerdos y debates" de la cámara.

"No reconozco la autoridad del TSJC para juzgar ningún acuerdo del Parlament. No estoy dispuesto a establecer una mesa de diálogo con jueces y fiscales represores que no tienen nociones básicas de lo que es la separación de poderes", señaló.