Ana Morgade se viste con un portatrajes para hablar acerca de su cuerpo: "Por fin he dado con el vestido de mi vida"

"Durante días sufrí pensando qué llevar a la alfombra de Seminci, porque siempre me sucede lo mismo: en los showrooms casi nunca puedo ponerme lo que me gusta, tengo que ponerme lo que me abrocha". Así comienza el mensaje que ha mandado la humorista Ana Morgade en sus redes sociales, después de vestir con un portatrajes este domingo en la Semana Internacional de Cine de Valladolid.

A pesar de tratarse de una indumentaria curiosa, Morgade aseguró que "por fin he dado con el vestido de mi vida", portado sobre la alfombra verde de la Seminci de Valladolid. Todo ello, con el objetivo de reivindicar que, habitualmente, debe ponerse ropa con la que no se siente cómoda y posar con ella. "Durante muchos años he salido a posar con ropa que no me encajaba muy bien, aterrada, pensando que es mi cuerpo el equivocado. Pero no, era mi actitud la errónea. Mi cuerpo es perfecto para lo que soy y a lo que me dedico: la comedia", dijo la humorista.

Además, Morgade acaba su alegato aseverando que, cuando alguien se siente cómodo, no necesita de filtros en las redes sociales para estar a gusto con una foto. "Orgullosa y feliz, con un traje que no me aprieta, no me tira, no me asusta, y representa lo que soy, mejor o peor: una comediante. Y saben qué? Es la primera vez que no me apetece ponerle filtros a la foto"

Cine de género

Mujeres guionistas también defendieron en la Seminci su diversidad para no ser consideradas un colectivo homogéneo y han reivindicado el poder escribir películas de género de cara a huir del tópico del "cine hecho de mujeres para otras mujeres".

El V Foro de Mujeres Cineastas en España celebrado este fin de semana en la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), en esta edición dedicado a las guionistas, ha concluido que estas profesionales sufren una "doble dificultad" por su condición y por la propia invisibilización de la función guionista en el sector audiovisual.

"Acabemos con el tópico de las historias escritas por mujeres que solo interesan a otras mujeres. El mundo quiere ver más cine de género escrito por mujeres", han manifestado en una de las conclusiones del foro.

Como explicación, han indicado que el cine de género requiere presupuestos más elevados y en el sector audiovisual español las mujeres cuentan en sus proyectos con menos de la mitad de presupuesto que el que tienen sus compañeros, han asegurado.

"Cuando mostramos nuestro trabajo se llama la atención el hecho de que seamos mujeres y surge la pregunta perversa, ¿es una serie de mujeres para mujeres? No, es de guionistas para personas, somos tan diversas como ellos", ha reclamado en rueda de prensa la guionista Olatz Arroyo.

Otra mención en el foro ha sido para la diversidad de las mujeres dentro del sector, una denuncia que presentan para que no se las considere como un nicho: "no somos un colectivo, somos la mitad de la población", han expresado.

Otras conclusiones pasan por asociarse para encontrar puntos de apoyo, la exigencia de tener más visibilidad y espacio para solucionar la falta de referentes femeninas en la escritura guión, la creación de personajes femeninos que sean diversos y "rompedores de barreras", o la necesidad de fomentar la presencia de alumnas en las escuelas de guión.

Han mostrado su hartazgo por los perjuicios que limitan a la mujer al asociarlas a los cuidados, tarea que argumentan no es exclusiva de la mujer, y que en su caso se ven más afectadas, ya que su labor requiere niveles de concentración elevados y espacios propios.

Según un informe elaborado por Concha Gómez y basado en varios estudios, en 2019 la representatividad de mujeres en la firma de guiones fue del 22 % en ficción, del 32 % en documental y del 0 % en animación.

Durante la mesa redonda en el Teatro Calderón, la guionista Lola Mayo ha reivindicado huir de que los personajes femeninos "sean o heroínas o mujeres hermosas", y ha recordado la necesidad de diversidad que han reclamado.

En el foro han participado otras guionistas como Ángela Armero, Belén Sánchez-Arévalo, Clara Roquet, Coral Cruz, Elena Molina, Elisa Puerto, Isabel Peña, Marina Parés, Paula Jiménez, Silvia Herreros, Valentina Viso o Virginia Yagüe entre otras.