¿Qué es la 'camiseta antimultas' que puede costar la vida?

¿Qué es mejor, recibir una multa o un impacto que puede costarte la vida? De este dilema trata la penúltima polémica relacionada con la Guardia Civil de Tráfico y la prevención de accidentes.

Y es que a los habituales desvelos por controlar la seguridad mediante radares para evitar el exceso de velocidad, controles de alcoholemia y vigilancia por tierra y aire para usar correctamente el cinturón se les suma otra tarea: la de contrarrestar un intento de despiste por parte de algunos que no usan demasiado la cabeza. Así, como ha recordado en su cuenta oficial de Twitter, la guardia civil no es tonta y ha detectado que existe un prenda diseñada para que parezca que el piloto, el copiloto y los demás viajeros de un vehículo llevan puesto el cinturón de seguridad aunque no sea así.

Es la denominada 'camiseta antimultas', que cuesta menos de 10 euros en Internet, puede suponer un auténtico peligro para la vida de los conductores en posibles accidentes. Es decir, puede salir muy cara. En todos los sentidos.

Camiseta antimultas DGT

La imagen de la camiseta que simula llevar un cinturón de seguridad la acompaña la DGT con este texto: "Si no te pillan con la "camisetita antimultas" igual evitas una denuncia, pero... ¿te salvará la vida en un accidente? El cinturón de seguridad ha salvado muchas. Si quieres un viaje de seguridad no te pases de listo".

No obstante, y pese a lo publicado en redes sociales por parte de la Guardia Civil, hay voces que mantiene que se trata de un bulo, una leyenda urbana en la que han caído las propias autoridades de tráfico, porque es poco creíble que alguien esté dispuesto a comprar una camiseta y vestirla, para evitar usar el cinturón de seguridad.

Así, según ha publicado Diario Motor, se trata de una leyenda urbana que data de los años ochenta y se ubica en Nápoles, donde un psiquiatra lanzó como experimento el bulo de la exitencia de una camiseta antimultas que se vendía en un puesto del puerto de Nápoles. La duda es si esto es cierto o si se trata de un bulo sobre un bulo. Lo cierto es que un organismo oficial, la Guardia Civil de Tráfico ha lanzado la advertencia en sus redes sociales.