La vacuna revive al Teatro Campoamor

Como en las actuaciones artísticas más brillantes vividas en el escenario del Teatro Campoamor de Oviedo, el público ha brindado su ovación más sentida a los científicos creadores de las distintas vacunas contra la covid-19, protagonistas de la mejor obra en favor de la humanidad de los últimos tiempos.

Con sus brazos entrelazados, los siete investigadores, de nombres anónimos y nacionalidades variadas, han puesto en pie al emblemático teatro en la ceremonia de la 41 edición de los Premios Princesa de Asturias.

"Nuestra gratitud es inmensa", ha enfatizado Felipe VI para describir "el acontecimiento histórico" encarnado por la húngara Katalin Karikó, los estadounidense Drew Weissman y Philip Felgner; los turco-alemanes Ugur Sahin y Özlem Türeci; el canadiense Derrick Rossi y la británica Sarah Gilbert.

Karikó ha tomado la palabra en nombre de sus colegas feliz de saber que la vacuna ha sido "un gran alivio" para el planeta.

El galardón a los científicos ha coincidido con el renacer del Teatro Campoamor, símbolo de que la crisis sanitaria empieza a quedar atrás, después de que el pasado año la gala se celebrara en el Hotel Reconquista.

Y lo ha hecho con su fachada remozada y una nueva decoración, con una mayor vistosidad de sus símbolos y del azul de la alfombra del escenario, prolongada hasta la calle para reforzar la pompa de la ceremonia.

Con la pandemia aún coleando, sólo el 60 por ciento de las 1.300 butacas se han ocupado, lo que no ha restado emotividad a una ceremonia en la que han vuelto a tronar los acordes de las gaitas, situadas esta vez en lo alto del teatro.

La tregua de la lluvia ha empujado a los ovetenses a las calles para dar lustre a la jornada y aplaudir la llegada de los invitados, con la familia real a la cabeza.

La princesa Leonor, que ha lucido un vestido corto oscuro con rombos blancos, ha vuelto a acaparar las miradas en su tercera entrega de premios consecutiva, esta vez a su regreso del internado de Gales.

Su discurso, en el que ha demostrado de nuevo sus dotes ante el atril, lo ha centrado en resaltar el papel de los jóvenes para lograr un mundo "más sostenible y justo".

Con los reyes y sus hijas ha entrado al teatro la reina Sofía, recibida con la tradicional ovación del público al tomar asiento en el palco.

Tampoco ha faltado a la cita Paloma Rocasolano, la abuela materna de la princesa y la infanta Sofía.

A la puesta en escena del nuevo Campoamor se han sumado cuatro miembros del Gobierno, encabezados por la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y, en la platea, el líder del PP, Pablo Casado.

Otro de los galardonados que ha tomado la palabra ha sido el cocinero solidario José Andrés, agradecido con sus manos juntas por ser 'coronado' en su tierra con un Princesa de Asturias.

No ha perdido la oportunidad para reivindicar "el poder de la comida" y que ésta sea la solución y no el problema.

"Alimentemos al mundo de esperanza, construyamos mesas más grandes", ha sido su consigna.

Tanto José Andrés como el rey han tenido un guiño para La Palma y los afectados por el volcán un mes después de su erupción.

La primera de los premiados en pisar la alfombra ha sido la nadadora olímpica Teresa Perales, con su silla de ruedas, sus 27 medallas colgadas de manera simbólica y su grito de ánimo para sobreponerse a la desgracia.

"Mi madre nunca me dijo no puedes, no debes, no sigas, no lo lograrás", ha clamado la deportista aragonesa en su emocionado alocución.

Con las mascarillas sobre los rostros de las autoridades y los invitados, Felipe VI ha dado por abierta la convocatoria de los premios de la edición de 2022 con el deseo de que la normalidad termine de instalarse en el Teatro Campoamor.