Otegi afirma ahora que EH Bildu no condiciona su respaldo a los Presupuestos a las excarcelaciones de etarras

Jesús Eguiguren, buen conocedor de Arnaldo Otegi, calificó de «brindis al sol» las palabras del líder de EH Bildu el lunes en un encuentro con militantes en Eibar, ante los que condicionó el apoyo de la izquierda abertzale a los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2022 aprobados por el Gobierno de coalición y ahora en tramitación parlamentaria a que salgan de las cárceles los presos de ETA. Y parece que el exdirigente socialista no iba muy desencaminado, a la vista de las primeras manifestaciones de Otegi tras la polémica que él mismo abrió.

El coordinador general de EH Bildu se preguntó este miércoles «si alguien cree de verdad» que Bildu le va a decir a Pedro Sánchez: «O me sueltas a los doscientos presos o no te apruebo los Presupuestos». Que es justo lo que sugirió él el lunes, aunque por la noche en Radio Euskadi apuntó que sus declaraciones habían sido «sacadas de contexto». En una entrevista compartida con el propio Eguiguren, Otegi recordó que la coalición abertzale ya ha apoyado unos Presupuestos del Gobierno de coalición y apeló a la «prudencia» y al «sentido común» con que Bildu se está desenvolviendo en las instituciones, dijo, como la demostración de que no plantearía tal demanda en una negociación presupuestaria.

Asimismo, tiró de sarcasmo con el revuelo que ha suscitado su referencia a los reclusos de ETA en Eibar. «Que hayan descubierto ahora que Arnaldo Otegi y la izquierda abertzale defienden los derechos de los presos es de premio Pulitzer», ironizó el dirigente abertzale, quien insistió no obstante en que el de los presos es un problema aún pendiente de resolver, tal y como ya había destacado apenas siete horas antes de la controvertida conferencia con la lectura de la denominada 'Declaración del 18 de octubre'.

En este manifiesto estaría, a su juicio, la clave del terremoto político provocado por sus palabras. Según Otegi, desde la derecha y desde el PNV intentan «tapar» cualquier «buena noticia» que provenga de la izquierda abertzale. Y el manifiesto de Aiete lo es, según afirmó, porque supone «un punto de inflexión» que podría dar lugar en el futuro a nuevas mayorías en las instituciones. Son los «enfadados», según él mismo los ha calificado tras escuchar sus reacciones.

En este sentido, calificó de «inadmisible» que algunos políticos, y citó al presidente del PNV, Andoni Ortuzar, cuestionen la «sinceridad» de sus palabras respecto a las víctimas, cuando aseguró que «sentimos su dolor, que nunca debió producirse». Que ese sentimiento desemboque en el final de los 'ongi etorris' a los presos excarcelados, como han demandado partidos y víctimas, es cuestión «de tiempo y de discreción», aseveró. «No es fácil, hay que hablar con mucha gente y convencerla», dijo. En todo caso, insistió una y otra vez en que Bildu seguirá «tendiendo puentes y no excavando trincheras».

Las víctimas critican su «cinismo»

Horas antes de sus últimas declaraciones, las asociaciones de víctimas acusaban a Arnaldo Otegi de llevar a cabo un «enorme ejercicio de cinismo». «Llevamos mucho tiempo avisando: Presos por presupuestos», escribió en las redes sociales la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), recuperando las palabras que ya pronunciaron el año pasado cuando Bildu apoyó los Presupuestos para 2021. Ahora advierten de que la formación no busca acabar con la dispersión, sino que quiere la excarcelación de los presos de ETA.