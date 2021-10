Colau exige a Ayuso que pida perdón por "insultar" a los inquilinos

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha exigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que pida perdón por "insultar" a los inquilinos.

En un vídeo en Instagram recogido por Europa Press, ha criticado que Ayuso declarara a Telecinco este miércoles que hay 150.000 viviendas vacías en su comunidad porque no se da confianza a sus propietarios, y que ella misma no pone en alquiler una vivienda suya: "Cuando no me la ocupan, tengo un moroso que no me paga y nadie me ayuda, cuando no me destroza la casa".

Ada Colau, que vive de alquiler, ha replicado que Ayuso "no tiene ningún derecho a ir insultando a la gente" y le ha conminado a construir vivienda pública de alquiler.

"Los inquilinos no somos delincuentes, no somos morosos, no vamos destrozando los pisos. Al contrario: somos gente honrada, somos gente trabajadora, que no vivimos de la especulación sino que vivimos de nuestro trabajo y pagamos nuestros impuestos", ha añadido.

Colau, en referencia al pago de impuestos, ha afirmado que en el PP "quizás de eso saben poco porque están muy acostumbrados a vivir a costa de los demás".