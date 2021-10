Zapatero ve "necesario" que el rey emérito dé "una explicación"

El expresidente del Gobierno Jose Luís Rodríguez Zapatero ha considerado "necesario" que el rey emérito dé "una explicación" a raíz de la investigación en su contra para evitar la "sensación de consternación" porque es "un gran símbolo de la democracia en el mundo": "Creo que él también lo necesita".

Así lo ha señalado este viernes en una entrevista en La 2 y Ràdio 4 en la que se ha mostrado partidario de regular la monarquía para "perfeccionar el modelo institucional" y "fortalecer" la Jefatura del Estado.

"Los que durante muchos años y varias generaciones hemos tenido ese apoyo, quizás demasiado incondicional, del rey emérito necesitamos por lo menos una explicación", ha subrayado Zapatero después de que se haya conocido el posible archivo de la investigación contra Juan Carlos I.

El expresidente ha asegurado que ve "necesario un discurso o unas palabras del rey emérito" al respecto y ha opinado que "él también lo necesita".

"Que se abra en la medida en lo que pueda, que se explique, que nos diga algo, porque ha habido un vínculo muy importante entre la democracia y el rey emérito y no puede quedar en una sensación como la que tenemos ahora de consternación", ha resaltado.

Zapatero se ha expresado en estos términos ante la previsión de que las juventudes socialistas pongan sobre la mesa en el próximo Congreso Federal del PSOE, que tendrá lugar la semana que viene, un referéndum sobre la monarquía y una república federal laica.

"Pienso que no prosperará", ha opinado Zapatero, para quien es "razonable" que "la arquitectura constitucional en sus pilares esenciales no se afecte".

"Las paredes maestras de un edificio conviene no afectarlas cuando, además, sabemos que no es posible porque la reforma constitucional de la Jefatura del Estado exigiría un consenso amplio de las fuerzas políticas" y, ha dicho, "todos somos conscientes de que las fuerzas conservadoras de este país ese paso no lo van a dar".

"La monarquía es una de las vigas maestras"

Zapatero ha subrayado que la monarquía es "una de las vigas maestras" de la democracia española, por lo que "si esta institución ha presentado alguna dolencia" es preciso "hacer alguna intervención", como "regularla".

"Es exigible. Perfeccionemos el modelo institucional", ha señalado antes de apostar por una "ley tranquila" que regule "los temas de la relación del jefe del Estado con los poderes, el Parlamento, el Gobierno, la institucionalización de la familia real, los recursos y el método de funcionar" porque serviría para "fortalecer institucionalmente la Jefatura del Estado".