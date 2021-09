La Policía avisa de dos nuevos timos en nombre de Mercadona y Carrefour

Si te llega un correo electrónico en nombre de Mercadona y encabezado por la frase "¡Has sido seleccionado!", no piques. Se trata de un nuevo intento de que entres a enlaces en los que se les roban sus datos.

La Policía Nacional ha alertado esta semana de esta nueva estafa con la que los delincuentes pretenden timar a los usuarios más incautos. El correo electrónico se remite con la promesa de un falso premio.

El cuerpo policial advierte en un tuit que quien lo envía "no es Mercadona" y que no hay que creerse el mensaje. "Tú, que no has participado en ningún concurso, has sido misteriosamente seleccionado para recibir productos gratuitos", apunta el mensaje de la Policía Nacional en su cuenta de Twitter. Por lo que pide desconfiar. "Y si tienes dudas contrasta siempre con la web oficial. No piques", concluye.

La Policía Nacional también advierte de otra estafa, esta vez en nombre de Carrefour, que consiste en recibir un SMS también para conseguir datos personales o bancarios. "Este SMS no lo ha enviado Carrefour ni tiene nada que ver con ninguna de tus cuentas... ¡Lo que quieren son tus datos personales o bancarios! Así que, NO PULSES ningún link y a la papelera directamente", subrayan la Policía en un tuit.

Otra estafa común, según advierten las mismas fuentes policiales, consiste en recibir en nombre de una entidad bancaria un mensaje al teléfono móvil en el que te dicen que tu cuenta ha sido bloqueada temporalmente y que para activarla debes pinchar en un enlace. Una vez más, se pide que no se pinche en el enlace poruqe son estafas par conseguir datos bancarios y personales.

En las últimas horas, la Policía Nacional también ha advertido de otro intento de timo a través de Bizum: "Ojo si recibes un mensaje así! En realidad no te están enviando dinero, fíjate que te lo están solicitando". Alude a un mensaje en que aparece la aplicación Bizum con un importe de 1.000 euros.