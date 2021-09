El alcalde de Alguer califica la situación de Puigdemont de "gravísima y dolorosa"

Alguer es un trocito de Cataluña en Italia. En esta localidad de poco más de 40.000 habitantes situada al noroeste de Cerdeña se sigue hoy hablando catalán por dos motivos: su antigua pertenencia a la Corona de Aragón y el empeño de la Generalitat de Cataluña por fomentar en este territorio tanto el estudio de la lengua como los lazos culturales con el resto de catalanoparlantes.

Esa estrecha relación lleva a celebrar eventos como el de este fin de semana, en el que el municipio acoge un festival de cultura popular organizado por la asociación Adifolk en el que tenía previsto participar Carles Puigdemont. En el programa no faltan los bailes de sardana y otras representaciones propias del folclore catalán.

El fuerte vínculo de Alguer con Cataluña, que les ha permitido reforzar su identidad propia frente al resto de los sardos y de los italianos, explica las declaraciones de su alcalde, Mario Conoci, tras conocerse el arresto del expresidente de la Generalitat. "Es un hecho gravísimo y que haya sido aquí resulta aún más doloroso", comentó. "Como ya dije en 2017, el proceso de autodeterminación de un pueblo no puede reprimirse con la fuerza ni gestionarlo por la vía judicial", dijo Conoci, que garantizó la celebración del festival folclórico, aunque con "un espíritu aún más reivindicativo".

No es el único apoyo local que el expresidente de la Generalitat ha recibido. Varias decenas de independentistas sardos se concentraron frente al Tribunal de Sassari, en la isla italiana, para protestar por la detención de Puigdemont y pedir al Parlamento Europeo que devuelva la inmunidad a los europarlamentarios catalanes.

El portavoz del grupo Indipendentzia Repubblica de Sardinia, Simone Maulu, explicó que "desde siempre tienen contactos" con los independentistas catalanes e incluso "participaron como voluntarios durante la realización del referéndum".

Puigdemont también recibió el apoyo de Matteo Salvini, ex ministro del Interior italiano y líder de la Liga, que pidió a su Gobierque "no sea protagonista de la justicia o la venganza a petición de otros países". Durante un acto en Milán aseguró que no quiere entrar en "cuestiones internas de otros Estados", pero sugirió que las autoridades italianas deben centrarse en otros temas: "Nos cuesta detener a delincuentes italianos y arrestamos a parlamentarios de otros países".