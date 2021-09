Más de la mitad de los encuestados cree que la mesa de diálogo no rebajará la tensión

La mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat no genera demasiado optimismo entre los españoles: más de la mitad creen que no ayudará a mejorar la tensión política, hay dudas sobre si servirá para adoptar decisiones reales o si se trata de una mera operación de imagen, y la mayoría de encuestados considera que los principales beneficiados de estas reuniones serán Cataluña y ERC, mientras que España será el actor más perjudicado.

De acuerdo con el barómetro del Instituto DYM para HENNEO, apenas uno de cada cuatro (22,9%) creen que la mesa "seguro" o "probablemente" rebajará la tensión, mientras que más del doble -el 50,4%- cree que no. El restante 17,7% expresa dudas y un 9% no sabe o no responde.

No obstante, se observan importantes diferencias entre los electorados, ya que entre los votantes de Unidas Podemos la confianza en la mesa es mayoritaria -con un 57,6% de opiniones a favor y un 15,1% en contra-, y también entre los socialistas son mayoría las respuestas favorables -36,6% a 28,2%-, mientras que los partidarios de PP, Vox y Ciudadanos son más pesimistas, con tasas de aprobación que no alcanzan el 15% y un rechazo a este foro bilateral que supera el 70% en el caso de las dos principales formaciones de la oposición.

Efectos prácticos

Mayor división hay cuando se pregunta si la mesa tendrá o no efectos prácticos o si en realidad se trata de una estrategia para mejorar la imagen de los actores implicados. El 44,9% de los ciudadanos cree que sí tendrá consecuencias en la toma de decisiones a "corto o medio plazo", mientras que el 38,7% considera que se trata de una mera "operación de imagen" y un 16,3% expresa dudas al respecto.

Este reparto de percepciones se demuestra más transversal entre todos los posicionamientos políticos, pues la impresión de que "tendrá consecuencias" es mayoritaria entre todos los electorados, especialmente en los votantes de PSOE y UP, pero la idea de que es una "operación de imagen" cosecha importantes porcentajes incluso entre los votantes socialistas y morados -ronda el 30% en el caso de los partidos del Gobierno y sube por encima del 40% entre los votantes de formaciones de la oposición-.

Preguntados por quiénes serán los principales beneficiados de la mesa, los encuestados creen que serán Cataluña y ERC, pues un 45% de los encuestados cree que será positiva para ellos.

En el caso de Unidas Podemos, el 39,5% cree que se beneficiará de la mesa y un 36,9% cree que saldrá perjudicado, con lo que el saldo es positivo por 2,6 puntos; mientras que, en el caso del PSOE, el 37,5% de los encuestados creen que sacará efectos positivos de la mesa y un 42,2% -4,7 puntos más-, que tendrá consecuencias negativas.

Por último, los encuestados sitúan a Junts per Cataluña y a España entre los actores más perjudicados. En el primer caso, el 41,4% responde que la mesa será negativa para el socio menor del Govern, y en el segundo ese porcentaje sube al 49,3%.

Finalmente, preguntados por si el Gobierno debería activar ‘mesas de diálogo’ con otras comunidades autónomas "y no solo con Cataluña", casi tres de cada cinco encuestados (58,9%) responden afirmativamente, siendo el sí mayoritario entre todos los electorados. El 24,2%, en cambio, responde que no, y el 16,9% no sabe o no contesta. Los más partidarios de constituir mesas con todas las comunidades son los votantes de Unidas Podemos (73,4%), y los menos proclives son los del PP (responden afirmativamente el 59,8% de populares).