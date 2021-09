Los obispos denuncian la marcha neonazi de Chueca: "Hay que detectar las raíces xenófobas en nuestra sociedad"

El obispo auxiliar de Madrid y responsable de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José Cobo, ha denunciado la manifestación neonazi que tuvo lugar el pasado sábado en Chueca contra el colectivo LGTBI y las personas migrantes y ha propuesto "detectar las raíces xenófobas" que hay en la sociedad española.

"Detectar los problemas, detectar las raíces xenófobas que hay en nuestra sociedad, detectar dónde está la indiferencia, detectar los discursos fragmentados que hay sobre la realidad de la migración", ha indicado el obispo este martes en una rueda de prensa para presentar la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2021 que este año se celebra el 26 de septiembre bajo el lema 'Hacia un nosotros cada vez más grande'.

Según ha precisado José Cobo, estas raíces xenófobas no solo se aprecian "a través de manifestaciones" sino que hay también "percepciones y dificultades soterradas" como "la indiferencia o no querer escuchar esta realidad", que son "un obstáculo para el proyecto cristiano".

Por ello, "más que simplemente denunciarlo", que lo hacen, según ha puntualizado, los obispos quieren proponer "otra mirada" hacia la migración y transmitir que "otro mundo es posible".

"Nuestra propuesta va más por la fascinación que simplemente por entrar en la vorágine de violencia social, pretendemos explicar que en cada diócesis, en cada ciudad, hay comunidades que están acogiendo y viviendo otra cosa y que es posible vivirlo así", ha enfatizado.

Con la campaña, los obispos quieren "dejar de hablar de ellos", para referirse a los migrantes, y de "nosotros", para referirse a los autóctonos, y "buscar antes que las diferencias, la dignidad que une" a todos, tal y como ha explicado Cobo.

Por ello, invitan a mirar la migración "no desde de la ideología, ni desde los intereses económicos o relatos fragmentados" sino "desde el sueño de Dios y desde la dignidad humana".