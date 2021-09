Vilagrà y Torrent reciben a Díaz, Bolaños e Iceta a las puertas del Palau de la Generalitat

La consejera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, y el conseller de Empresa, Roger Torrent, han recibido este miércoles a las puertas del Palau de la Generalitat a la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz; al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y al ministro de Cultura, Miquel Iceta.

Los ministros han llegado pasadas las 15.30 horas a la plaza Sant Jaume para participar en la mesa de diálogo, que está previsto que empiece una vez concluya la reunión del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, con el del Gobierno, Pedro Sánchez, y su posterior comparecencia.

Sánchez y Aragonès saludarán a las delegaciones, pero no se sentarán

En principio, Aragonès y Sánchez encabezarán el inicio de las negociaciones de la mesa de diálogo, pero se prevé que luego se ausenten y el encuentro siga sin su presencia. De este modo, según informan fuentes de ambos Ejecutivos, los dos mandatarios no se van a sentar como tal en la mesa en la que los ministros y consejeros comenzará a trabajar en el detalle de los contenidos. No obstante, las fuentes consultadas defienden que la mesa de diálogo no sólo abarca esa segunda reunión, sino que ha comenzado con el encuentro previo entre los presidentes.

Antes de esas comparecencias, los dos presidentes saludarán a sus respectivos equipos en el Patio de los Naranjos del Palacio de la Generalitat, y posarán para una foto. Después, las delegaciones comenzarán su reunión, ya sin Sánchez y Aragonès.

