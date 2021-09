Sánchez invita a ERC a retomar la negociación sobre El Prat y Rufián recalca que no aceptarán "imposiciones"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha invitado este miércoles a ERC a retomar la negociación sobre la ampliación del aeropuerto de El Prat, mientras que el portavoz de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián, ha subrayado que sólo están dispuestos a negociar "de tu a tu" y sin "imposiciones".

Rufián ha dedicado a este asunto su primera pregunta a Sánchez en el Congreso tras el paréntesis estival y lo ha hecho para recriminarle el modo en el que se ha conducido el Gobierno desde el acuerdo alcanzado el pasado 2 de agosto para la inversión de 1.700 millones en las obra del aeródromo barcelonés.

El portavoz de ERC ha criticado la intención de ampliar El Prat sobre el espacio natural de La Ricarda, incidiendo en que, por ser un "plan antiecológico" ha recibido "el rechazado de Europa", de la "mitad del Gobierno", de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y de "todas las organizaciones ecologistas".

"¿Quién tiene la culpa de que no se haga ese plan? Lo han adivinado: los catalanes", ha ironizado Rufián, quien ha dejado claro que ERC "estaba y está" en contra de la ampliación también por su afectación sobre el medio ambiente. "Simplemente, hacemos lo que dice y hace Europa, porque nosotros somos políticos y no contratistas de AENA? ¿Y ustedes, lo son o no lo son?", le ha soltado al presidente.

NEGOCIAR DE TU A TU

En este contexto, el portavoz de ERC ha incidido en que "una inversión no es un regalo y en que una negociación tampoco es una rendición". "Siempre estamos dispuestos a dialogar y hablar, pero negociando de tú a tú. Imposiciones, ni una", ha aseverado.

En sus respuestas, Sánchez también ha tirado de ironía: "Infiero que en esto todos estamos divididos salvo el Govern, que estaba de acuerdo todo en bloque", ha deslizado en velada alusión al enfrentamiento que ha generado entre los socios del Ejecutivo catalán representación que quería enviar Junts a la mesa de diálogo sobre Cataluña.

Tras recordar a Rufián que el Gobierno ha "levantado peajes" en su comunidad porque escucha las demandas catalanas, Sánchez ha defendido que decide qué inversiones realiza en Cataluña conforme a criterios de "voluntad política", de "legalidad", con respeto a los compromisos que fija el Estatut, y también con "respeto al medio ambiente".

ES NECESARIO PARA CATALUÑA

Así, ha defendido que la de El Prat, ahora suspendida, es una "gran inversión necesaria para Cataluña" y buena para Barcelona, que incluía medidas compensatorias por la afectación de La Ricarda y que pretende convertir el aeropuerto en un "hub intercontinental".

El presidente ha dicho que la intención, "faltaría más", es "respetar cualquier parámetro medioambiental", por "legalidad", pero también "por convicción". "Se equivoca estigmatizando al sector aeroportuario que es tan importante en términos industriales y de empleo", ha avisado Sánchez, antes de pedir a ERC que "vuelvan al acuerdo del 2 de agosto" para poder continuar negociando sobre este proyecto.

