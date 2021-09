​Miles de personas participan en la manifestación independentista en Barcelona

La manifestación de la Diada, a la que asiste el consejero catalán de Salud, Josep Maria Argimón, una vez el Govern autorizó que tras meses de restricciones por el coronavirus pudiera moverse, reúne a miles de personas, muchas con mascarilla aunque en pocos casos se respeta la distancia de seguridad.

Miles de personas participan en la manifestación independentista convocada por la ANC en el centro de Barcelona, que ha arrancado a las 17.14, recuperando las movilizaciones en la calle que quedaron interrumpidas en 2020 por la pandemia, aunque con menor afluencia que en años anteriores.

Entre los asistentes figura el consejero Argimón, con una camiseta de la ANC, que participa en la convocatoria después de que el Govern acordara el pasado martes, continuando con las flexibilizaciones en las restricciones por el coronavirus, que las manifestaciones podían dejar de ser estáticas para volver a tener movimiento y cabecera.

Aunque el Govern eliminó la obligatoriedad de que las concentraciones sean estáticas, se sigue requiriendo una distancia de 1,5 metros entre los asistentes si no son convivientes, si bien en la marcha independentista de este 11 de septiembre por Via Laietana en muchos tramos no se respeta esta separación inter-personal.

Más generalizado es el uso de mascarillas por parte de los miles de asistentes a la marcha, si bien también hay muchas personas que prescinden de esta medida que el Govern recomendó utilizar para protegerse del contagio del coronavirus.

La manifestación independentista convocada por la ANC en el centro de Barcelona se celebra bajo el lema 'Luchemos y ganemos la independencia'. La ANC ha convocado la manifestación de esta Diada del 11 de septiembre con la plaza Urquinaona -escenario de duros enfrentamientos durante las protestas contra la sentencia del procés- como punto de inicio, para descender por Via Laietana hasta la Estación de Francia.

Para esta convocatoria, la primera desde los indultos a los presos del procés y en la que participa el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, la ANC ha fletado más de 200 autocares hacia Barcelona, una cifra significativamente más baja que la de la movilización de 2019, en la que se llegó a los 1.300 autocares.

Para este sábado ya no pesan las restricciones del Govern para frenar la covid, puesto que desde ayer viernes se permiten las manifestaciones en movimiento, a diferencia del año pasado.

Entre los manifestantes, mayoritariamente con mascarilla, pueden verse carteles con lemas como "Queremos la independencia ahora", "Govern, cumplid vuestro compromiso: culminar la independencia" o "La lucha de los 3.300 represaliados no es por el aeropuerto", además de numerosas banderas "estelades".

Sobre las 18.30 está previsto que se inicien los discursos de los presidentes de las tres entidades independentistas: hablarán Jordi Gaseni (Asociación de Municipios por la Independencia), Jordi Cuixart (Òmnium Cultural) y Elisenda Paluzie (ANC).

La manifestación de la Diada llega en plena división interna en el independentismo sobre cómo encarar la mesa de diálogo con el Estado, que se reactiva la semana que viene.

Mientras el president Pere Aragonès y su partido, ERC, la consideran una oportunidad de oro para plantear las reivindicaciones de amnistía y autodeterminación en un marco oficial y estable con el Gobierno de Pedro Sánchez, para JxCat y la CUP se trata de una pérdida de tiempo.

Ante las divergencias estratégicas dentro del movimiento y la sensación de desmovilización que hacen auguran detalles como el del número de autocares fletados, la ANC ha bajado a un mínimo de 100.000 personas el listón que desea superar en la manifestación de este año, lejos de las 600.000 personas que según la Guardia Urbana participaron en 2019, la cifra más baja desde el inicio del "procés".

Una desmovilización en la calle que contrasta con los resultados de las elecciones catalanas del 14F, en las que el independentismo superó por primera vez el 50% de los votos y alcanzó una cifra récord de diputados, si bien la abstención también registró un máximo histórico, en plena cuarta ola de covid.