El incendio de Sierra Bermeja que obliga a confinar a los habitantes de dos pueblos: "Es un monstruo hambriento"

Las condiciones adversas siguen dificultando las labores de extinción del incendio "complejo" de Sierra Bermeja, por el que se ha declarado el nivel 2 del Plan de Emergencias ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma (Plan Infoca). El fuego continúa activo y afecta a los municipios malagueños de Estepona, Jubrique, Genalguacil y Benahavís.

El Plan Infoca ha informado de que, actualmente, están activados 38 medios aéreos, 30 vehículos pesados de extinción y movilizados más de 550 efectivos desde el inicio de la emergencia.

Desde la Dirección de Extinción del Plan Infoca han explicado que los trabajos de este viernes se están centrando en confinar el incendio para evitar que el fuego siga avanzando. Se trata de evitar que adquiera más potencial y siga afectando a más masa forestal.

Cabe recordar que tras la declaración del nivel 2 para el incendio forestal, que afecta a unas 3.600 hectáreas, la dirección regional del Centro Operativo Regional ha asumido el mando y ha reforzando el operativo.

En concreto, las últimas incorporaciones son dos Focas (hidroaviones) más del Estado a los cuatro que ya hay en operativo desde este pasado jueves y un helicóptero Kamov. Además se ha solicitado ya dos BRIF del Estado con once efectivos cada uno y un helicóptero. En total cinco medios aéreos más y 22 efectivos para el refuerzo, han precisado desde el Gobierno andaluz.

El subdirector del COR, Alejandro García, ha detallado que este nivel 2 implica, además de coordinación regional, que se abra la puerta a la utilización de medios externos al Plan Infoca, recordando que ya el Ministerio apoyaba con medios y ahora han ampliado.

"Lo que tenemos es un monstruo hambriento"

El viento está dificultando las labores de extinción

"El incendio está muy vivo y las previsiones meteorológicas son malas", ha advertido, añadiendo que "en el momento que empieza el viento se hace más virulento", detallando la situación y explicando la propia dinámica de propagación, lo que complica las labores de extinción.

Es más, ha precisado que hoy "no estamos trabajando en la extinción del incendio, estamos trabajando en el confinamiento del fuego. Lo que tenemos es un monstruo hambriento y lo que pretendemos es confinarlo, encerrarlo dentro de unas líneas de control, para después abatirlo". "Es un incendio muy complicado, de los más complicado que hemos visto en Andalucía", ha enfatizado.

Así, el fuego presenta mucha voracidad y los efectivos de extinción tienen el desafío de mantener el fuego dentro del perímetro en unas condiciones adversas por las elevadas temperaturas, con condiciones extremas dentro del incendio en el que se está produciendo el denominado "efecto convectivo", que hace que haya mucha sequedad y alta temperatura en la base del incendio chocando en capas altas y tirando de las llamas hacia arriba produciendo un efecto chimenea.

Intencionado

El incendio, declarado este pasado miércoles y cuyas causas se investigan apuntando a una posible intencionalidad, ha obligado el desalojo de más de un millar de personas de distintas zonas de Estepona y Benahavís y se ha cobrado la vida de un bombero forestal.

Hasta 750 de los desalojados corresponden a las urbanizaciones de Forest Hill y Abejeras, 37 del entorno de viviendas diseminadas de Peñas Blancas en la carretera MA-8301, 12 de la Charca de la Extranjera, 60 de Huerta Padrón y 65 de río Velerín; mientras que en Benahavís son 80 personas de la zona alta de la urbanización Montemayor.

Para los desalojados se ha habilitado el Pabellón del Carmen de Estepona que con una capacidad de 100 personas para las que Cruz Roja ha dispuesto 50 camas, 100 kits de aseo y 100 kits anticovid. Esta noche solo una veintena de evacuados ha hecho uso de esta instalación. En Benahavís está disponible el salón de actos del Consistorio.

En cuanto a vías de comunicación siguen cortadas las carreteras MA-8301 y MA-8302; aunque han variado levemente los puntos de corte. La MA-8302 está interrumpida en el punto kilómetro 15 y la MA-8301 está cortada en dos puntos: en el kilómetro 3,5 y en el 25.

El fuego se originó a las 21.37 horas de la noche del miércoles, cuando el 112 recibió la primera de unas 140 llamadas que alertaban de un incendio en Sierra Bermeja, que ha afectado a hectáreas de bosque mediterráneo y zona arbolada "importante"; aunque "la zona de mayor valor ecológico, de mayor protección, que es el pinsapar, no ha sido afectado".

Confinados los vecinos de varios municipios

El alcalde del municipio malagueño de Genalguacil, Miguel Ángel Herrera ha lamentado que la situación "está muy mal, porque no hay suficientes medios", ha dicho, insistiendo en que es "muy triste que estamos sin medios". "Desde esta mañana se estaba avisando de que es un foco muy peligroso pero como no somos los técnicos, no se nos escucha", ha lamentado.

"Es una decisión técnica pero yo no veo aquí medios suficientes. Ha pasado de ser un foco muy pequeño a estar descontrolado", ha avisado el alcalde de Genalguacil, relatando que "nosotros lo único que podíamos hacer era informar, hemos informado, y ellos han tomado decisiones".

Es más, ha asegurado que incluso ya hay vecinos que se están desalojando de fincas, aunque desconoce, por el momento, el número de personas afectadas.

La Junta de Andalucía ha elevado este viernes a nivel 2 el plan de emergencias, dada la virulencia del fuego, que continúa activo y afecta a los municipios malagueños de Estepona, Jubrique, Genalguacil y Benahavís. La población de algunas de estas poblaciones está siendo confinado por el humo.