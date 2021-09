El Consejo del Poder Judicial se encamina hacia el bloqueo definitivo

Para Pedro Sánchez, el PP es la oposición "más furibunda de Europa". Para Pablo Casado, el Gobierno es "el más radical de Europa". Un intercambio de acusaciones e improperios a cuenta del bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que mañana cumple 1.010 días con su mandato extinguido.

El gobierno de los jueces es uno los pilares constitucionales del sistema democrático aunque la mayoría de los ciudadanos lo percibe como un asunto irrelevante para su vida cotidiana. Funciona en precario desde el 4 de diciembre de 2018, aquel día venció su mandato de cinco años y todos los intentos para renovar su composición desde entonces se han estrellado. Una parálisis que llevó hoy al presidente del Gobierno a acusar al jefe de la oposición de "insumisión constitucional" por negarse a cumplir el mandato de la Carta Magna. Casado contratacó con un reproche marca de la casa sobre el Gobierno de "ministros comunistas y socios secesionistas y batasunos".

Nada nuevo bajo el sol lo que hace prever que el bloqueo en el Poder Judicial va a durar lo mismo que la legislatura. En la Moncloa empiezan a trabajar con esa hipótesis y en el PP no niegan que vaya a ser así. El ministro de Presidencia, negociador en jefe para la renovación, limitó hoy las posibilidades de llegar a un acuerdo a que «el PP cumpla la ley». Félix Bolaños ha descartado el cambio legislativo para modificar el sistema de elección a fin de que doce de los veinte de los vocales del Consejo sean elegidos por los jueces.

Este cambio en el método vigente desde hace 35 años es la exigencia angular del PP. "Si lo quieren modificar, ningún problema, que presenten una reforma legal en el Congreso y reúnan la mayoría para aprobarla", dicen en la Moncloa conscientes de que el PP está lejos de poder contar con los apoyos suficientes dado que solo cuenta con el respaldo de Vox y Ciudadanos.

Casado no va a variar su posición ni un ápice, aseguran en la calle Génova. "La acusación de que bloqueamos la renovación no nos supone ningún desgaste", afirman en la dirección del PP. El discurso de despolitizar la judicatura, añaden, es compartido por la mayoría de la sociedad y se remiten a las encuestas que apuntan al amplio respaldo a la independencia judicial.

Cinismo

Un planteamiento que para el Gobierno es una muestra de "cinismo" porque el PP se parapeta en la autonomía de los jueces mientras se niega a renovar un Consejo del Poder Judicial de mayoría conservadora elegido hace ocho años que reflejaba la situación política de entonces, con mayoría absoluta de Mariano Rajoy.

Sánchez, en la reunión que mantuvo este miércoles en el Congreso con los grupos parlamentarios socialistas, rechazó el análisis del PP de que el bloqueo no les perjudica. "No están ganando simpatías y no suman voluntades". Lo que busca el PP, prosiguió, es "derribar" al Gobierno, pero no "lo ha conseguido y lo ha intentado por activa y por pasiva, y por tierra, mar y aire".

Pero hay una tercera vía para desatascar la renovación, la dimisión de los vocales del Consejo. Esta solución ya se puso en práctica en 1996 y dio resultado. Renunciaron seis vocales, que sumados a tres puestos vacantes que había, dejaron al gobierno de los jueces sin quórum para funcionar y forzaron una renovación paralizada desde hacía ocho meses. El problema ahora es que ni el presidente, Carlos Lesmes, ni los doce vocales conservadores, que suman la mayoría, están dispuestos a irse. Argumentan que no son los responsables del bloqueo, se consideran más bien las víctimas de la situación, y apuntan que su hipotética renuncia tampoco garantizaría el acuerdo para la renovación.

Entre los siete consejeros progresistas, más el elegido a instancias del PNV, hay división de opiniones. Para empezar, la dimisión no dejaría sin quórum al Consejo, que podría seguir en funciones y sin ninguna oposición. Pero es que además algunos no tiene intención de dejar el cargo, argumentan que por "responsabilidad".