Condenado tras amenazar con revelar la homosexualidad de otro hombre, que terminó suicidándose

La Audiencia Provincial de La Coruña ha ratificado la condena de dos años y medio de prisión a un varón que amenazó con revelar la homosexualidad de otro, que terminó por suicidarse.

En la resolución con fecha de junio, a la que ha tenido acceso Efe, la Audiencia explica que en octubre de 2019 el acusado contactó con la víctima a través de la aplicación “Bender” y posteriormente le exigió la suma de 100 euros a cambio de no difundir capturas relativas a su vida íntima u orientación sexual.

La víctima efectuó el pago pero el condenado “le siguió presionando para que le entregara más dinero”.

"Si no te hablo más me maté. No aguanto más", le dijo la víctima al acusado en un mensaje.

Pero el sospechoso “no cejó en sus amenazas”.

Sobre las 03.45 horas del día 8 de octubre, la víctima, indican los jueces, “presa de la desesperación y angustia en la que se hallaba sumido”, se precipitó al vacío desde la ventana del piso en el que residía.

La Audiencia ha confirmado así la pena interpuesta por el Juzgado de lo Penal número 5 de La Coruña.