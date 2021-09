Ábalos dice que no habla con Sánchez desde su destitución y reconoce que acusaba "cierto desgaste personal"

El exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado este lunes que no habla con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde el día en que le comunicó su destitución, a mediados de julio y, aunque no ha aclarado las razones por las que fue cesado, ha reconocido que entonces, y todavía ahora, acusaba "cierto desgaste personal", por la "presión" a la que estaba sometido y la "intensidad tremenda" de los últimos años de la vida política española.

Así lo ha asegurado en una entrevista en La Sexta, en la que ha confirmado que seguirá en su escaño como diputado en el Congreso, tras un mes y medio sin hacer comentarios públicos sobre su salida no solo del Gobierno sino también de la dirección del PSOE.

Aunque no ha querido detallar cuales fueron los motivos concretos que le dio Sánchez para prescindir de él, sí ha confirmado que la decisión la adoptó en exclusiva el jefe del Ejecutivo, al afirmar que como presidente tiene la capacidad de nombrar y destituir a sus ministros, y de "hacer las composiciones que estime pertinentes".

El exministro también ha mencionado que era consciente de la intención que tenía Sánchez de "reimpulsar la acción política del Gobierno" con una remodelación de su Gobierno, ya que él mismo estaba al tanto de esa cuestión.

No obstante, no ha querido revelar si Sánchez le concretó las razones por las que él no encajaba en esa nueva etapa. "Hay cuestiones que yo ni pregunto muchas veces", ha señalado, al tiempo que ha defendido que "todos los militantes del PSOE" están al fin y al cabo a disposición de donde se les diga. "En esa actitud voy a estar", ha garantizado.

Sí ha reconocido, eso sí, que llevaba tres años "de una intensidad tremenda", sobre todo "el último periodo con la entrada de la ultraderecha en el Parlamento, el Gobierno de coalición y la pandemia". "Esto ha tenido un efecto tremendo, que más allá de la acción política, en el ámbito privado uno también se ha visto muy afectado", ha relatado.

Aunque no ha querido dar detalles de la conversación en la que Sánchez le comunicó su cese, sí ha revelado que ha sido la última que han mantenido hasta ahora, y que se produjo en persona, no por teléfono. "Este agosto ha habido momentos muy importantes en la acción política del Gobierno, y con quien tiene que despachar es con quien está trabajado", ha argumentado.

Asimismo, Ábalos ha insistido en que ya no se pregunta por qué Sánchez consideró que él no encajaba en la nueva etapa del Gobierno, y ha querido dejar claro que aunque ya no sea ministro ni dirigente del PSOE, él sigue en política, porque sigue teniendo su "compromiso político", y de ahí no le echa "nadie". "Empecé a militar en el 76, cuando era ilegal. No me tiran de ahí", ha avisado.

Además, ha asegurado que aunque en su carrera política ha sufrido muchas decepciones, salir del Gobierno no ha sido una de ellas, porque "la decepción viene cuando uno aspira a algo y no lo consigue", y él "ya no aspiraba a nada" porque "lo había sido todo, más de lo que podía imaginar".

En todo caso, ha reconocido que tiene "un cierto desgaste personal", que aún acusa, y que todavía "hay quien se empeña en atizar sobre ello", pero ha negado que su desgaste tenga que ver con la polémica de su reunión en Barajas con la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez o el caso del rescate a la aerolónea Plus Ultra. "Esas no son las razones", ha zanjado.

"Reivindico un poco la privacidad, mis razones personales y privadas, que tienen que ver con la presión que uno ha sufrido todo este tiempo. La primera línea en la que yo estaba, de portavoz del partido, como secretario de Organización, como uno de los ministros con mayor carga política, eso también se acusa en lo personal. Hay una renuncia de mi vida privada tremenda, y uno aspira también a tener un poquito de vida", ha explicado.

Por otra parte, preguntado por su experiencia de gobierno con Unidas Podemos, el exministro ha alabado a sus exsocios de coalición y ha asegurado que su valoración es "positiva" y de "mucho respeto". "Creo que en mi caso hubo un respeto ganado, que se transformó en confianza, y creo que incluso en afecto, y así lo he notado una vez he dejado de ser ministro", ha confesado.

Ábalos ha cerrado su regreso a los medios de comunicación tras un mes y medio de silencio recordando la canción de Edith Piaf 'Non, Je ne regrette rien' -No, no me arrepiento de nada, en francés-, y ha asegurado que el arrepentimiento "solo conduce a la melancolía".