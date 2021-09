Pilar Alegría apuesta por la reforma de la FP para atajar la falta de talento digital

La ministra de Educación y Formación Profesional, la aragonesa Pilar Alegría, ha apostado este jueves por la reforma de la formación profesional para atajar el problema de la falta de talento digital y el desempleo juvenil.

Alegría ha definido la reforma de la FP como un "proyecto de país" y ha remarcado la importancia de que se eduque a los jóvenes para el mundo del futuro en el 35º Encuentro de Economía Digital y Telecomunicaciones organizado por Ametic, en Santander, en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

La ministra ha remarcado que su intención es que el anteproyecto vaya al Consejo de Ministros el próximo martes, 7 de septiembre, y ha mostrado su esperanza de que se genere un "amplio consenso político" sobre este tema, tras el "amplio diálogo" que ha generado el anteproyecto.

La reforma incluye que los alumnos dediquen de un 25% a un 30% de prácticas en formación profesional general y una formación intensiva de hasta el 50% siempre con una figura contractual. Asimismo, buscará que haya un 10% de ciclos bilingües y se crearán 15 cursos de especialización ocho de ellos en el sector tecnológico.

"Impulsar la formación profesional es la mejor manera de invertir en una economía cada vez más moderna y sobre todo es la oportunidad más clara de resolver ese empleo juvenil", ha dicho. La ministra de Educación, no obstante, ha remarcado que, aunque España tenga menos estudiantes que la media europea en la formación profesional, esta ha crecido un 20% desde 2018 y se encuentra en "camino adecuado".

Además, ha hecho hincapié en la importancia de aprovechar los fondos europeos para digitalizar la educación y renovar la oferta para capacitar y certificar competencias digitales. Sobre este último aspecto, ha incidido en la necesidad de crear un proceso permanente y flexible de certificación.

Competencias digitales

Asimismo, Alegría ha llamado a cerrar las brechas digitales y ha destacado que el Gobierno espera crear 200.000 plazas de formación profesional para 2024, de las que al menos una cuarta parte será del sector TIC. También ha recalcado la "imperiosa necesidad de contar mucho más con las mujeres" para la transformación digital.

Tras la ministra de Educación, varios directivos han debatido sobre el talento digital y la necesidad de que España mejore su nivel de competencias digitales. El director de Políticas Públicas y Asuntos Gubernamentales de Google España y Portugal, Miguel Escassi, ha subrayado que la multinacional ha formado a un millón de personas en España en competencias digitales, de las que el 20% ha realizado algún tipo de curso especializado y un 15% ha encontrado trabajo. Escassi ha señalado también que la formación en línea debe ser una "palanca fundamental" para impulsar la educación en este campo.

Por su parte, el director digital de Cepsa, Joaquín Abril-Martorell, ha reclamado que la programación se convierta en otra lengua vehicular durante la educación y se imparta desde niños. Asimismo, ha rechazado la dicotomía ciencias y letras a la hora de hablar de este campo, ya que considera un asunto universal el mundo digital.

También se ha mostrado crítico con los directivos que no aportan recursos para el aprendizaje digital de sus empleados. "No puedes estar en el mundo de hoy, ni en el de mañana si no entiendes eso", ha apuntado.

Por su parte, el presidente de Isdi, Javier Rodríguez Zapatero, se ha mostrado optimista ante el futuro, ya que considera que se parte de un "diagnóstico correcto". "Si lo hacemos bien, este país va a dar un cambio espectacular", ha asegurado.

En la misma línea se ha manifestado el director general para España de Globant, Luis Ureta, que ha destacado que hay que "atacar la brecha digital". Para ello, el directivo ha remarcado la importancia de crear una cultura digital basada, por ejemplo, en el principio del aprendizaje continuo.