Sale el segundo vuelo español de Kabul a Dubái con 110 personas, entre ellas tres familias y una deportista paralímpica

El segundo avión A400M de la Base de Zaragoza que ha entrado en el aeropuerto de Kabul esta madrugada ya está camino de Dubái con 110 repatriados, entre afganos y españoles que han recogido a las 6.30, según informa el Ministerio de Defensa y el de Asuntos Exteriores.

Esta aeronave aterrizará en Dubái, donde se ha establecido un puente aéreo y se les trasladará a la Base de Torrejón de Ardoz, en Madrid, a lo largo de este viernes. Entre los pasajeros hay personal que ha colaborado con instituciones españolas, como la Aecid o Defensa, y también la capitana del equipo parolímpico afgano, Zakia Khudadadi.

El equipo de seguridad del vuelo, formado por 30 militares del Escuadrón de apoyo del Despliegue Aéreo (EADA) destinados en la capital aragonesa, ha permitido que el centenar de repatriados haya podido acceder al avión sin problemas en el aeropuerto, donde se han producido sucesos entre los talibanes y los afganos que ayudaron como traductores a las Fuerzas Armadas españolas.

Fuentes militares explicaron que anunciar los vuelos puede generar incidentes en el aeropuerto y por eso se recomienda esperar su salida para comunicarlo.

Todos afganos

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha precisado en declaraciones a la cadena Ser que "todos" los repatriados son afganos porque "ya no quedan españoles en Afganistán, excepto el Embajador y el personal de la Embajada".

De ellos son tres familias completas del personal afgano en la Embajada de España en Kabul, junto con la capitana del equipo paralímpico. Se trata de afganos que han colaborado durante todos estos años con España, con el Ministerio de Defensa y con la Embajada. "Estoy especialmente feliz porque son tres familias completas y personal de la embajada", ha manifestado.

No obstante, Albares ha confirmado que el dispositivo no ha terminado y que está siendo "difícil" con contactar con todas las personas, ya que algunas dejaron de trabajar para España hace años, otros no tienen teléfono móvil o correo electrónico y en otros casos no se ha conseguido contactar con ellos. "España ha estado muchos años aquí. Estamos intentado contactar con todos los afganos que han colaborado con España. No vamos a cejar en el empeño. No es fácil localizarlos. La voluntad es seguir hasta el último momento", ha afirmado.

De acuerdo con las dificultades, ha admitido que es "imposible saber cuánto va a durar esta misión". "Hasta que lleguen todos y mientras sea posible y mientras sea posibles estaremos ahí. Es difícil estimar cuánto va a durar el proceso", ha manifestado.

A lo largo del día de hoy podría llegar el segundo avión con los 110 repatriados a Madrid y estarán las 72 horas de cuarentena en la Base de Torrejón, hasta que sean enviados a sus destinos en España u otras naciones europeas. Está previsto que 50 permanezcan en nuestro país.