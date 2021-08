El Juli, Cayetano, Fran Rivera... los toreros piden a la alcaldesa de Gijón que rectifique

Las palabras de la alcaldesa de Gijón, Ana González, de poner fin a los toros en la localidad asturiana han generado un gran número de reacciones en las redes sociales en los últimos días. El anuncio llegó tras la polémica surgida en la última corrida por los nombres que tenían dos de los toros que lidió Morante de la Puebla, "Feminista" y "Nigeriano", lo que la edil consideró denigrante y ofensivo.

NOTICIAS RELACIONADAS Morante protagoniza el regreso de los toros a Aragón casi dos años después

Entre las voces que han criticado su decisión destaca la del torero El Juli, que a través de un vídeo en su perfil de Instagram cargaba así contra Ana González: “Me parece absurdo y de vergüenza que tenga que explicar esto a una alcaldesa. Dejad en paz la tauromaquia. No la metáis en tintes políticos ni ideológicos. La tauromaquia es un espectáculo legal. Le pido que rectifique”.

A través de un mensaje de Twitter, Cayetano subrayaba "todas y cada una de las palabras de mi compañero El Juli. Señora alcaldesa de Gijón, su ignorancia queda a la altura de su incompetencia e irresponsabilidad”.

Subrayo todas y cada una de la palabras de mi compañero @elJuli .

Señora alcaldesa de Gijón, Ana González ( @AytoGijon @PSOE ), su ignorancia queda a la altura de su incompetencia e irresponsabilidad. ¡Le pido que rectifique!#ideologíatotalitaria

#respeto#Libertad pic.twitter.com/Cv4S6kMExg — Cayetano (@Cayetano_Rivera) August 19, 2021

Su hermano, Fran Rivera, afirmaba a través de un vídeo en su perfil de Instagram sentirse sentirse “increíblemente triste” por la noticia del fin de los toros en Gijón, lo que califica como “otro atentado más a la libertad y a nuestras tradiciones”. “Se vuelve a demostrar que hay políticos que no gobiernan para todos, y sobre todo, imponen su criterio", ha manifestado. Y añadía: "Yo creo que es muy peligroso todo eso. Me llena de preocupación, de tristeza y de mucho miedo. No sé dónde vamos a llegar porque la falta de libertad desde luego es absoluta”.

Desde que en 1989 la localidad gerundense de Tosa de Mar se convirtió en la primera de España en declararse ciudad antitaurina, casi un centenar de municipios han vetado la lidia y los festejos taurinos o dificultado su celebración. Pero con la legislación en vigor, no pueden hacerlo. Algo en lo que coinciden taurinos y animalistas.