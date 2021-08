Termina la semana más turística de la Costa Dorada.

Este fin de semana es, seguramente, el que concentra más turismo en la Costa Dorada. Este año, pese a ser distinto -marcado por la pandemia-, la afluencia de visitantes ha sido mayor que la del 2020, aunque, eso sí, fundamentalmente son turistas procedentes de distintas regiones españolas.

Según el sector, las previsiones para lo que queda de mes de agosto continúan siendo buenas, ya que el turismo nacional ha funcionado muy bien. El portavoz de la Federación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Costa Dorada, Xavier Guardià, comenta que, “gracias a que la gente no ha viajado al extranjero, se han movido por nuestro país y la Costa Dorada es uno de los mejores destinos familiares y de playa, con una larga tradición y que atrae mucho a este tipo de turista”.

La mayoría de los visitantes han elegido como alojamiento o bien apartamentos o bien cámpines, en cambio, los hoteles son los que salen más perjudicados en lo que llevamos de temporada. “Hay que pensar que todavía tenemos un 25% de hoteles cerrados porque tenemos poco turismo extranjero, y el nacional no va a los hoteles, prefiere otro tipo de alojamiento. Además, los hay que ya tienen su segunda residencia en Salou, Cambrils o La Pineda”, continúa Guardià.

Rosalía y Santiago tienen dos niñas, son del País Vasco y han venido a pasar una semana a Cambrils. Para su estancia han elegido un apartamento en Vilafortuny. "Queríamos una zona tranquila y familiar, cerca de la playa”, explica Rosalía. Es la primera vez que vienen a esta zona, pero valoran mucho el buen tiempo y tener la playa cerca, por eso escogieron Cambrils.

Un fenómeno que está ocurriendo este verano, a diferencia de otros, es la gran cantidad de coches que hay en estos municipios. “A penas encontramos sitio para aparcar, es horrible, nunca nos había pasado”, comenta Óscar, un aragonés que tiene apartamento en la zona del Cap Salou.

“No tenemos ni vuelos ni autobuses, por lo tanto, la mayoría de gente que se desplaza estos días hasta aquí vienen en coche, lo que está provocando un aumento del tráfico y una falta de aparcamientos en todas partes”, argumenta Xavier Guardià.

Los que han colgado el cartel de completo este mes de agosto son los cámpines. Es el alojamiento más escogido por los turistas. Lidia y Juanjo son una pareja madrileña con tres niños que se alojan en el Camping Miramar. Es la primera vez que vienen y les está gustando mucho la zona de Cambrils. “Aquí el buen tiempo está asegurado y tenemos la playa cerca, que con tres niños pequeños esto se agradece mucho”, dice Juanjo.

El sector del comercio no lo ve con los mismos ojos. Se quejan de que hay poca afluencia de gente y que no gastan tanto como los extranjeros (ingleses, rusos, alemanes…). Además, a esto hay que añadir el cierre al que están obligados los establecimientos comerciales a las diez de la noche por las restricciones de la pandemia. “Es una temporada muy floja, ni la mitad de gente que otros años, la verdad es que da bastante pena”, se lamenta Halima, una vendedora de una tienda de ropa de Cambrils.

Jordi Bastida es el propietario de una cadena de zapaterías. “No nos podemos quejar, el mes de agosto no es como otros veranos, pero vamos haciendo. Ya no puedo rebajar más los productos, tengo verdaderas ofertas, pero el cliente de este año no gasta tanto y eso se nota”.