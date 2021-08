La variante delta cambia las normas del juego y aleja la inmunidad de grupo por la transmisión entre vacunados

El director del plan estratégico de vacunaciones en Andalucía, David Moreno, ha indicado que "no cree posible" que "se consiga la inmunidad de grupo" con el 70% de la población vacunada, ya que "las normas del juego han cambiado con la nueva variante delta".

En una entrevista, Moreno ha lamentado que esta variante "es mucho más contagiosa" por lo que "los cálculos del 70% que se tenían respecto a la variante británica o la original se han ido al traste", situando la cobertura en un "85 o 90%" para poder "controlar esta cepa".

Respecto al certificado Covid para el ocio nocturno, el responsable de vacunación andaluz ha apuntado que es una medida "polémica" pero que "va encaminada a mejorar la salud pública, a intentar que el virus se transmita lo menos posible por lo menos en este tiempo en el que todavía no está toda la población vacunada".

En esta línea, ha señalado que "queda mucha gente joven sin vacunar y ellos quieren hacer evidentemente su vida social normal y ahora mismo hay problemas, como en otras comunidades, hay muchísimos casos de gente joven, por lo que son medidas que hay que tomar".

Por otra parte, ha precisado que hay embarazadas "ingresadas en el hospital por padecer Covid", recalcando que "ninguna está vacunada" lo que muestra "la efectividad y seguridad de la vacuna en las embarazadas". El director ha animado a "todas las mujeres en esta situación a que pidan cita", haciendo hincapié en que "se está intentando priorizar su vacunación en los centros de salud".

Tercera dosis

Preguntado por si será necesaria una tercera dosis, Moreno ha sostenido que todavía "no se sabe si va a ser necesaria, si va ser pronto o dentro de uno o dos años". "Es cierto que las personas con más problemas serán las primeras que tengan que vacunarse, pero no se puede poner fecha, se irá viendo durante el invierno", ha apostillado.

En torno a la vacunación con Janssen en Andalucía, el responsable de vacunación ha explicado que "se está vacunando a personas de más de 40 años, sobre todo entre 40 y 60 años" además de "algunas personas por debajo de esa edad que necesitan hacerlo con urgencia, como aquellas personas que tienen que viajar al extranjero para estudiar o cooperantes que tienen que ir a misiones", concluyendo que "siempre tienen que ser mayores de 18 años".

La vacuna no previene la transmisión

El investigador del Servicio de Microbiología del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, Pere Joan Cardona, hablaba para 20 minutos y explicaba: la inmunidad de grupo es una "fórmula que se ha utilizado para el control de muchas infecciones y que calcula el porcentaje de población que debería estar vacunada, inmunizada, para parar la transmisión", declara Pere-Joan Cardona, investigador del Servicio de Microbiología del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. No obstante, cuenta el microbiólogo a este periódico, esa fórmula puede no ser suficiente para este virus en concreto para el que todavía no se ha conseguido hallar la solución a la transmisibilidad.

"Lo que sucede es que partimos de una premisa un poco errónea, que es que se supone que la vacuna actual detiene la transmisión… y estamos viendo que no es así. Aquí hay un concepto que, con el entusiasmo, se ha olvidado; y es que la fórmula para hacer las predicciones se ha de dividir entre la eficacia contra la transmisión", asevera el experto.

Aunque todavía no se conoce a ciencia cierta cuál es la capacidad de la vacuna para prevenir la transmisión, hay estudios que apuntan que ronda entre el 40 y el 80%, en función del suero. "Con estos números y teniendo en cuenta a la variante delta, la inmunidad de rebaño es un concepto un poco difícil de conseguir", reconoce Cardona. El experto considera algo "prematuro" tratar de calcular la tasa necesaria para alcanzar la inmunidad de grupo, "porque no tenemos todavía toda la información que se requiere para calcular ese número".