La mascarilla será necesaria en las playas del País Vasco si no se guardan las distancias

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha emitido este martes un auto que suspende la obligatoriedad de la mascarilla en los desplazamientos y paseos en playas y piscinas y ha matizado que se deberá llevar si no fuera posible mantener el metro y medio de distancia entre personas.

El Gobierno vasco ha asegurado acatar el auto del TSJPV y ha dicho que, en cualquier caso, es obligatoria la mascarilla "siempre en cualquier contexto, transitado o concurrido, en que no se pueda mantener de forma constante una distancia interpersonal de metro y medio".

El auto de la Sala de lo Contencioso Administrativo, presidida por el magistrado Luis Ángel Garrido, ha suspendido la ejecución del párrafo quinto del decreto del lehendakari del pasado 23 de julio, que establecía el deber de llevar mascarilla en todos los desplazamientos y paseos por playas y piscinas.

El TSJPV analiza que la obligación en esos espacios va más allá de la regulación general del Estado, anula ese párrafo y matiza el mandato imperativo a cuando no sea posible mantener la distancia entre personas.

En opinión del tribunal, el perjuicio que se causa a los interesados "no es excesivo, pues se trata de tener que usar mascarilla en sus desplazamientos y paseos en las playas y piscina, aun cuando puede mantenerse distancia de seguridad".

No obstante, apunta que "no deja de ser una carga, cuyo incumplimiento pudiera conllevar incluso la imposición de una sanción, cuando es una situación no prohibida por la norma del Estado y que generaría situaciones de desigualdad entre las obligaciones de los ciudadanos en diversas partes del territorio nacional, regido por la Ley del Estado antes citada".

De esa manera, el auto responde al recurso que había interpuesto la asociación de consumidores alavesa Asgascon contra ese decreto del Gobierno vasco que recoge las últimas medidas adoptadas en el País Vasco para evitar la expansión de la covid-19.