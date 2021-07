Feijóo defiende un PP de "amplio espectro" y pide apostar por la moderación tras sacar músculo con su reelección en Galicia

El líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado varios mensajes en clave interna tras ser reelegido por quinta vez jefe de filas del partido en Galicia, pero sobre todo ha incidido en la idea que se evidenció en la pasada jornada con la fotografía que unió a su lado a la mayor parte de barones autonómicos: el PP es un partido "de amplio espectro" en el que caben "todas" las sensibilidades, llamado a volver a gobernar.

"Quieren enfrentarnos porque nos ven competitivos. No es nada nuevo", ha dicho Feijóo, quien ha recordado, en la clausura del cónclave, cuando al PPdeG, en la última etapa de Manuel Fraga, se le señalaba como un partido de "familias", de "boinas y birretes" para tratar de "dividir".

"No entienden que somos un partido de alto espectro; que hay compañeros más liberales, otros más conservadores, otros más reformistas y otros más centristas. No entienden que en un partido puedan caber distintas sensibilidades y lo más importante, no entienden cómo estas sensibilidades se respetan porque suponen crecer y ensanchar el partido", ha proclamado.

Al tiempo, tras incidir en su voluntad de que el partido contribuya desde Galicia a que Pablo Casado pueda ganar en las urnas cuando haya elecciones generales, ha pedido a los suyos calma y "no contagiarse" por una "tendencia" que ha vinculado con el Gobierno que dirige Pedro Sánchez: la de "convertir la política en una jungla".

"Que no nos contagie la tendencia a convertir la política en una jungla en la que uno va de liana en liana, sin detenerse. Dejemos a Sánchez en ello, que vaya de la liana de Junqueras a la de Otegui, pasando por la liana de Podemos. No nos liemos con las lianas de Sánchez. Siempre estaremos en el precipicio si lo hacemos, y mucho más importante, dejaremos a España en el precipicio del abismo", ha avisado.

Enfrente, ha apelado a "no esconderse" y a "levantar la cabeza" para "decir alto y claro" que el PP es "una alternativa sólida" y con una historia política detrás, una formación que está "llamada" a volver a gobernar.

"EL MEJOR PRESIDENTE PARA ESPAÑA"

No en vano, ha asegurado que, tras una "reflexión", tiene claro que Casado es "el mejor presidente" para España, y ha recalcado que los populares gallegos trabajarán, con él al frente, para que llegue a La Moncloa. Para ello, además, ha hecho hincapié en la importancia de la "unidad", un día después de su foto con los barones autonómicos y en la misma jornada en la que Casado y Mariano Rajoy le han arropado.

Precisamente, en una intervención en la que ha tenido palabras de agradecimiento para los dirigentes de Génova que le han acompañado, así como para Rajoy, también ha mencionado expresamente a sus compañeros autonómicos, entre ellos, a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuya victoria, ha admitido, supuso "un balón de oxígeno" para el PP.

"Nos mueve no echarnos pulsos, sino sumar la fuerza que tenemos entre todos", ha sentenciado, antes de contraponer esta situación con la del Ejecutivo de Sánchez, al que, además, ha echado en cara su "indiferencia" hacia Galicia, citando a modo de ejemplo tanto el AVE como el Xacobeo.

"INDIFERENCIA" HACIA GALICIA

Al Gobierno central le ha afeado también su gestión de la pandemia y le ha acusado de someter las instituciones a un "estrés permanente", al tiempo que ha instado a los suyos a defender sus posturas en cuestiones como la educación, para que "ningún niño sea adoctrinado" por el Gobierno.

Finalmente, tras reivindicar otros valores como el de la familia y la libertad, ha insistido en un mensaje que la Xunta ha lanzado con fuerza en los últimos meses: hay "discriminación" en el reparto de los fondos europeos y es preciso "luchar" por lo que corresponde.