La justicia avala el toque de queda en 161 municipios catalanes, entre ellos algunos de principales focos turísticos de la costa

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha avalado el decreto del Govern para aplicar un nuevo toque de queda nocturno en 161 municipios catalanes.

El toque de queda será de 1 a 6 horas de la madrugada y estará en vigor hasta el 23 de julio, ha explicado el TSJC.

En el auto, los magistrados de la Sala Contenciosa del TSJC resaltan "la penosa realidad" de la pandemia y de su contexto jurídico, que tachan de acentuadamente dinámica, y recuerdan que ellos mismos ya han avalado en el último mes otras restricciones que consideran tolerantes o indulgentes.

Lamentan que "jurídicamente el pronóstico no mejora" después de que el Tribunal Constitucional (TC) ha estimado el recurso contra el primer decreto de estado de alarma, con una sentencia de inconstitucionalidad que vinculará las próximas decisiones judiciales sobre el asunto.

Sin embargo, el auto remarca que el TC aún no ha publicado la sentencia entera -sí la decisión, pero no los argumentos-, y por eso los magistrados del TSJC explican que hasta que no se publique la sentencia de inconstitucionalidad se decantan "en principio por una tesis que sería, con esas reservas, que la medida supone una restricción -que no una suspensión- de los derechos fundamentales" a pesar de que afecte a casi toda la población de Cataluña y teniendo en cuenta que la medida durará una semana.

"No obstante, debe no pasarse por alto lo que ello va a suponer una vez se opere su publicación", remarca el tribunal sobre los efectos que puede tener la sentencia de inconstitucionalidad cuando el TC la publique entera.

Sobre el toque de queda que ha decretado el Govern, añaden que "no puede dudarse que las medidas del caso persiguen el distanciamiento social, la limitación de contactos y actividades grupales, y no existen méritos en este procedimiento para dudar que su finalidad" es regular las emergencias sanitarias y controlar los contagios para proteger el derecho a la vida, a la integridad física y a la salud.

El miércoles, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, anunció que el Govern había aprobado decretar toque de queda en estos municipios de más de 5.000 habitantes y con una incidencia acumulada de la pandemia superior a 400 contagios por cada 100.000 habitantes, y el jueves pidió el aval judicial necesario para poder aplicarlo.

Consulta los 161 municipios afectados:

Altafulla, Santa Cristina d'Aro, Caldes d'Estrac, Salou, Selva del Camp, Montmeló, Canet de Mar, Vandellòs, l'Hospitalet de l'Infant, Matadepera, Barcelona, Sant Quirze del Vallès, Malgrat de Mar, Ullastrell, Sant Just Desvern, Castelldefels, Blanes, Calella, Sant Pere de Ribes, Sant Cugat del Vallès, Sant Joan Despí, Castell-Platja d'Aro, Palamós, Palafrugell, Tremp, Palafolls, Reus, Seu d'Urgell, Polinyà, Pineda de Mar, Esplugues de Llobregat, Vilassar de Mar, Santa Coloma de Cervelló, Sitges, Santa Susanna, Calonge i Sant Antoni, Llinars del Vallès, Arenys de Mar, Masnou, Caldes de Malavella, Granollers, Begues, Badia del Vallès, Súria, Lliçà de Vall, Sant Fost, Campsentelles, Sant Climent de Llobregat, Canovelles, Sentmenat, Cervelló, Palau-solità i Plegamans, Anglès, Riudoms, Vallromanes, Alella, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Guíxols, Mollet del Vallès, Tordera, Montornès del Vallès, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Viladecans, Vilanova i la Geltrú, Cabrera de Mar, Gerona, Vallirana, Celrà, Tarragona, Terrassa, Cambrils, Vinyols i els Arcs, Rubí, Prat de Llobrega, Navàs, Tiana, Santa Coloma de Gramenet, Teià, Sant Andreu de Llavaneres, Vila-seca, Pallejà, Franqueses del Vallès, Lliçà d'Amunt, Viladecavalls, Palma de Cervelló, Barberà del Vallès, Puigcerdà, Abrera, Valls, Masquefa, Santa Perpètua de Mogoda, Vilafranca del Penedès, Cunit, Sant Vicenç dels Horts, Molins de Rei, Corbera de Llobregat, Premià de Mar, Sabadell, Llagostera, Parets del Vallès, Sant Feliu de Codines, Castellbisbal, Argentona, Torrelles de Llobregat, Montgat, Martorelles, Roca del Vallès, Martorell, Santa Coloma de Farners, Esparreguera, Garriga, Olesa de Montserrat, Torredembarra, Cardedeu, Calafell, Cabrils, Vidrere, Sant Hilari Sacalm, Llagosta, Sant Antoni de Vilamajor, Cerdanyola del Vallès, Ripollet, Vacarisses, Vilassar de Dalt, Moià, Bigues i Riells, Castellar del Vallès, Santa Eulàlia de Ronçana, Sant Fruitós de Bages, Mataró, Papiol, Sarrià de Ter, Tossa de Mar, Arenys de Munt, Sant Pol de Mar, Sant Sadurní d'Anoia, Sant Celoni, Ametlla del Vallès, Deltebre, Santa Margarida i els Monjos, Premià de Dalt, Vilanova del Camí, Centelles, Alpicat, Dosrius, Solsona, Òrrius y Santa Maria de Martorelles.