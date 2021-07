Risto Mejide, vacunado con la pauta completa de Pfizer, anuncia que ha dado positivo por covid: "Que nadie se confíe"

El presentador del programa 'Todo es mentira', Risto Mejide ha anunciado en redes sociales que se ha contagiado de coronavirus. Mejide había sido vacunado el pasado martes de la segunda dosis de la vacuna contra el covid de Pfizer pero ha anunciado que ha dado positivo por coronavirus.

Tras haber esquivado las cuatro primeras olas. Tras haber pasado más de un año trabajando casi todos los días y sin contagios. Tras haberme vacunado de la primera y de la segunda dosis. Esta semana he dado positivo en Covid. Y lo que es peor, parte de mi familia también (hilo👇). — Risto Mejide 🕶 (@ristomejide) July 15, 2021

Mejide ha publicado una fotografía en instagraman con mascarilla a la que le acompañan estas palabras: "Tras haber esquivado las cuatro primeras olas. Tras haber pasado más de un año trabajando casi todos los días y sin contagios. Tras haberme vacunado de la primera y de la segunda dosis. Esta semana he dado positivo en Covid. Y lo que es peor, parte de mi familia también. Ahora sólo nos queda esperar que no vaya a más, que pase pronto y que la vacuna haga su trabajo. Mientras tanto, por favor, cuidaos mucho. Que nadie se confíe, que el virus sigue aquí, entre nosotros. Aprovecho para deciros que gracias a estar vacunado, de momento los síntomas no son gran cosa, así que por favor vacunaos. Y por supuesto gracias a nuestra sanidad pública y a nuestros sanitarios, que son -de largo- lo mejor que tenemos en este país", ha dicho

La última vez que el publicista estuvo al frente de su programa de Cuatro fue el lunes, aunque sí condujo 'Todo es verdad' el martes por la noche. Hasta ahora, le ha estado sustituyendo Marta Flich, pero este jueves ha sido Javier Ruiz, el cual dejó de formar parte de El programa de Ana Rosa recientemente, quien ha presentado el programa.

"Al primer becario que han cogido por el pasillo lo han sentado aquí", ha bromeado el periodista al empezar Todo es mentira este jueves. Y es que, además, ha explicado que Marta Flich, al haber estado en contacto con Risto Mejide, estaba en cuarentena en casa.