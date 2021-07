Qué tengo que hacer si estoy de vacaciones y quiero volver a casa para hacer cuarentena

Estoy de vacaciones y alguien de mi círculo cercano, ya sea habitual o circunstancial, da positivo en la covid-19. He estado con esa persona a menos de dos metros, sin mascarilla y más de 15 minutos, así que paso a ser un posible contagio ulterior. La medida a tomar es muy clara; debo hacer cuarentena y tengo dos opciones; guardarla en el lugar de vacaciones si hay posibilidad económica (o disponibilidad de fechas) o pasarla en casa.

Volver a casa es otro problema; soy un riesgo potencial para todo el entorno, por lo que no puedo volver en transporte público por una sencilla cuestión de responsabilidad, que en caso de no respetarse puede acarrear además sanciones severas. El Ministerio de Sanidad, en la última actualización de su Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y Control de Covid-19, marca una serie de condiciones para ese regreso de cuarentena a casa, a fin de que la persona que se halla en esa situación de precaución forzosa no extienda el posible contagio.

El trayecto solamente puede hacerse tras informar a las autoridades de salud pública del lugar en el que se halle la persona, amén de firmar un documento de declaración de responsabilidad, en el que se especifica que la mencionada firma es hecha libremente y bajo la responsabilidad de la persona signataria. En ese documento hay que dar todos los datos personales y de contacto, amén del vehículo, matrícula del mismo y conductor del citado medio de transporte; también se contempla en el documento la obligación de informar de cualquier alteración del plan de viaje.

Todos los casos sospechosos se deben mantener en aislamiento (casa, hotel o, si procede, ingreso hospitalario) a la espera del resultado de la PCR del implicado; si la prueba es negativa y no hay una elevada sospecha clínica de contagio, el caso se dará por descartado.

