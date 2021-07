Irene Montero desmiente indignada su separación de Pablo Iglesias

La ministra de Igualdad ha respondido en Instagram a las insistentes noticias que desde hace unos días publican varios medios sobre una supuesta separación de su pareja Pablo Iglesias, así como de la venta del polémico chalé de Galapagar.

Montero se ha mostrado indignada y enfadada con las informaciones publicadas y ha contestado ampliamente en la red social.

"Detesto a la cloaca que miente tanto y con tanto descaro, detesto a quienes les protegen y también a quienes no les plantan cara pensando que la cosa no va con ellos. Detesto a quienes no saben hacer política y buscan destruir al adversario con juego sucio. Me han pedido muchas veces confirmar o desmentir noticias que tienen que ver con mi vida, pero ni antes ni ahora voy a hacerlo cuando otros lo decidan por mí. Ni más ni menos que cualquier otra persona", apunta Montero.

Y si bien no desmiente abiertamente la ruptura sí que se refiere a Pablo Iglesias como su pareja: "... cuando la cloaca miente sobre tu pareja incluso cuando ya ha dejado la política, cuando difunde intencionadamente bulos, cuando te acosan judicialmente, cuando te persiguen en tu casa, en tus vacaciones, a tus hijos, tu familia se preocupa".

Las informaciones a las que se refiere Montero apuntaban que la crisis de pareja entre el exvicepresidente y la ministra habría culminado en una ruptura que se habría producido "el pasado mes de marzo" y que la pareja ha puesto a la venta su chalet de Galapagar. Pablo Iglesias anunció su retirada de la actividad política tras el batacazo en las elecciones de la Comunidad de Madrid del pasado 4 de mayo. Estas elecciones se celebraron tan solo dos meses después de la supuesta ruptura y desde entonces Iglesias ha tenido que hacer frente a una nueva etapa repleta de cambios.