Navarra detecta más de un millar de positivos relacionados con el brote de Salou en los últimos cinco días

El despliegue de detección, pruebas diagnósticas y seguimiento de casos ha logrado detectar más de un millar de positivos relacionados con el brote de Salou en los últimos cinco días, de los que en torno a dos terceras partes proceden de los cribados puestos en marcha.

El Departamento de Salud mantendrá el dispositivo mediante cita web de pruebas especialmente dirigidas a jóvenes que vuelvan de este destino o de otros similares en Forem una vez concluidos los cribados en el espacio habilitado en la estación de autobuses de Pamplona. En total, se han realizado PCR de cribado a cerca de 2.000 jóvenes en Pamplona y Tudela. A éstas se suman las llevadas a cabo a través de los procedimientos habituales de rastreo y pruebas tras síntomas.

Este incremento de positivos ha impactado en los datos globales diarios de Navarra y en los indicadores de incidencia, aunque respecto al día de ayer se ha bajado de 507 casos a 425, "una tendencia ante la que, de todas formas, es todavía pronto para hacer una valoración, sobre todo por la posible positivación de casos secundarios", ha precisado en un comunicado el Gobierno foral.

En este sentido, desde el Departamento de Salud se insiste en la recomendación de "extremar las precauciones y limitar al máximo la interacción social durante estos días" a aquellos jóvenes que hayan tenido relación con este brote aunque hayan dado negativo en la primera prueba PCR.

Asimismo, se mantienen abierta la posibilidad de realizarse pruebas a las personas que regresen de Salou o lugares similares, quienes pueden coger cita previa a través de Carpeta de Salud -tanto si se tiene activada como accediendo con CIPNA y fecha de nacimiento-, en la pestaña COVID-19 y seleccionando la opción 'Asistencia a eventos'. En Pamplona se realizarán en Forem y en Tudela, por su parte, donde ha finalizado el dispositivo especial dispuesto, podrán seguir realizándose a través de los cauces habituales.

Por otra parte, en el ámbito de medidas normativas, esta medianoche se prevé que entre en vigor la orden foral tramitada por vía urgente para adelantar el horario de cierre del ocio nocturno y bares con licencia especial a la 1 de la madrugada.

El 86% de positivos del lunes tenía entre 15 y 29 años

Los datos en torno a positivos y jóvenes ofrecen una doble lectura: la foto diaria con la tendencia y su acumulado histórico. En el primer plano, de los 425 positivos detectados en las pruebas realizadas este lunes y notificados este martes, el 86% son de esta corte de edad de 15 a 29 años, porcentaje que el día anterior alcanzó el 93% tras un crecimiento continuado desde el 30 de junio, cuando esta franja de edad representaba el 59% de los casos totales.

Este alto número de positivos entre jóvenes ha provocado en paralelo una subida de total de positivos en la cadencia diaria de Navarra: el día 2 de julio hubo 121, el 3 de julio 349 y el 4 de julio se alcanzaron los 507. Lo mismo se experimentó con la positividad general, que pasó en esas fechas del 4,8% al 27% del día 4 de julio, para bajar al 17,9% de este martes.

En cuanto al acumulado, los datos de positivos de jóvenes vienen de dos vías. Por un lado, están los casos detectados mediante los cribados especiales habilitados en Pamplona (Forem y Estación de Autobuses) y en Tudela (Hospital Reina Sofia) y, por otro, los casos detectados mediante los procedimientos habituales en torno a la red de contactos (tanto desde rastreo de Atención Primaria como desde el seguimiento epidemiólogico de Salud Pública) y pruebas diagnósticas ante síntomas (Urgencias, centros de salud...).

Dadas las características de este brote, muy ligado a viajes de jóvenes en diferentes grupos y fases, los cribados "han sido una herramienta básica en la detección". Salud ha detectado más de un millar de casos relacionados con el brote en los últimos cinco días, dos terceras partes de ellos procedentes de los cribados, cifra casi definitiva de esta fase de actuación.

Consejos para personas con la primera PCR negativa

A la vista de otras experiencias como el brote de Mallorca, desde Salud Pública se trasladan las siguientes recomendaciones específicamente dirigidas a jóvenes que hayan pasado por estos cribados y hayan dado negativo en su primera prueba.

En ese sentido, aun no exigiéndose por protocolo el autoaislamiento estricto, se recomienda el cumplimiento de una serie de medidas preventivas: estar atento a la aparición de síntomas, y si comienzan, acudir o llamar a un centro sanitario, evitar el contacto con personas vulnerables y con personas no vacunadas, el uso de mascarilla en los encuentros con otras personas y no acudir a actos o reuniones social.

Aquellos que por una vía u otra hayan dado positivo deberán quedarse en estricto aislamiento en el domicilio hasta cumplir 10 días desde el inicio de síntomas o desde la toma de la muestra positiva (en asintomáticos) y bajo seguimiento desde el sistema sanitario. Asimismo, se recuerda que se debe permanecer en autoaislamiento en domicilio hasta recibir el resultado de la prueba.

Por otra parte, el departamento de Salud recuerda que el sistema sanitario ofrece distintas opciones a la población para que a la menor sospecha de síntomas contacte para realizarse una prueba.

Los centros de salud de Pamplona y los de Villava, Burlada, Ansoain, Berriozar, Barañain, Zizur, Mutilva y Sarriguren permanecerán abiertos los días 6, 8, 9, 12, 13 y 14 de 08.00 a 15.20, mientras que los días 7, 10 y 11 estarán cerrados. En estas fechas, se pide que acudan sólo aquellos pacientes que presenten procesos agudos no demorables y urgencias. Para el resto de motivos de consulta, se ruega que se gestionen para ser atendidos a partir de 15 de julio.

Para personas adultas (15 años o más), los días 7, 10 y 11 permanecerán abiertos el centro urgencias Doctor San Martín (de 08.00 a 08.00 del día siguiente) y el centro de urgencias de Buztintxuri (de 08.00 a 22.00). Para personas en edad pediátrica (0 a 14 años), estará disponible el centro de urgencias Doctor San Martín (de 08.00 a 20.00).

Los días 6, 8 y 9, por su parte, permanecerán abiertos para personas adultas (15 años o más) el centro de urgencias Doctor San Martín (de 15.00 a 08.00 del día siguiente) y el centro de urgencias de Buztintxuri (de 15.00 a 22.00). Para personas en edad pediátrica, estará disponible el centro de urgencias Doctor San Martín (de 15.00 a 20.00).