¿Tengo prioridad en la vacunación si voy a viajar al extranjero?

El avance del proceso de inmunización frente a la covid-19 en España resulta esperanzador, con una clara aceleración en descenso hacia las edades más jóvenes. No obstante, el verano ya está aquí; una gran pregunta para todo el colectivo que aún no ha sido vacunado es saber si tendrán tiempo para hacer salidas al extranjero con la vacuna puesta, que ya serían al final del periodo estival, o si deberán recurrir a hacerse una PCR privada para asegurarse la entrada en los países que exigen vacuna o test negativo en el mismo acceso, que son la mayoría. Lo que no se puede hacer es ‘colarse’ en la fila y adelantar la vacuna antes de lo que toque a cada cual, de no mediar una causa justificada.

La Estrategia de Vacunación se va actualizando y en su octava revisión, recientemente publicada, especifica una serie de casos en los que se prioriza la vacunación más allá de los grupos de edad correspondiente. De hecho, se vacunará a los viajeros internacionales enmarcados en estas situaciones:

Que viajen durante un tiempo prolongado, superior a 3 semanas , aunque debe ser por una razón ajena al mero turismo, ya que se especifica que los viajes internacionales por ocio y turismo no constituyen actualmente un motivo justificado para priorizar la vacunación frente a la covid-19.

, aunque debe ser por una razón ajena al mero turismo, ya que se especifica que los viajes internacionales por ocio y turismo no constituyen actualmente un motivo justificado para priorizar la vacunación frente a la covid-19. Por motivos laborales, de estudios o por causa de fuerza mayor , como la tramitación de adopciones internacionales o visita a familiares en sus países de origen por causa justificada, ya sean hospitalizaciones, accidentes, decesos, tratamientos quirúrgicos o situaciones documentadas de extrema gravedad.

, como la tramitación de adopciones internacionales o visita a familiares en sus países de origen por causa justificada, ya sean hospitalizaciones, accidentes, decesos, tratamientos quirúrgicos o situaciones documentadas de extrema gravedad. Que se viaje a países con una incidencia acumulada superior a 150 casos por 100.000 habitantes a 14 días.

Por otra parte, y según la citada actualización de la Estrategia de Vacunación, aquellos colectivos que difícilmente pueden acudir al centro de vacunación en el tiempo establecido para completar una pauta de dos dosis (como es el caso de cooperantes, trabajadores del mar u otros), podría preferirse la utilización de la vacuna de Janssen, aunque se tendrá en cuenta la edad de administración según ficha técnica para la elección de la vacuna a administrar.

Últimas noticias sobre la vacunación frente a la covid-19.