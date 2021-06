Una 'L' le sale cara a un jubilado: se ríe de que pone 'policía loca' en una bici y le multan

El origen de todo fue la letra "L" y la multa a la que se enfrenta un jubilado de Valencia son hasta 600 euros por reírse de una bicicleta en la que se leía "policía loca" en vez de "policía local" en aplicación de la Ley Mordaza, tal y como informa este lunes el periódico 'Levante-EMV'.

Según dicho diario, la denuncia se formalizó el pasado 18 de junio en la localidad de Alboraya después de que un agente de la Policía Local se sintiera agraviado por las risas que generó que a su vehículo de dos ruedas le faltara tal letra entre un grupo de amigos que estaba comiendo en una terraza de la playa de La Patacona. Como se recoge, uno de ellos salió a fumar tras el ágape y al ver la escena de la bicicleta le hizo una foto tras "pedir permiso" y acto seguido se la enseñó al resto de comensales.

Al ahora sancionado, un hombre de 69 años, le entró la risa al ver una imagen a la que no daba crédito. "Conforme nos acercábamos el agente me preguntó: ¿qué no le gusta la policía? Le contesté pues mira ni me gusta ni me disgusta y ya se armó el lío", señala el afectado, que espera que la multa no prospere 'por sentido común'.

En dicha sanción administrativa se marca la casilla "falta de respeto y consideración", uno de los artículos (37.4) de la Ley Mordaza -criticada tanto por organizaciones sociales como sindicales desde que se aprobó la normativa- y que prevé hasta 600 euros de multa.

Precisamente, el pasado 5 de junio, cuatro manifestaciones convocadas por más de un centenar de colectivos recorrieron la ciudad de Valencia hasta unirse en una protesta conjunta para expresar su "total rechazo" a la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana de 2015, conocida como Ley Mordaza, y exigir su "derogación inmediata" al considerar la norma "injusta y represiva", así como la retirada de todos los procedimientos administrativos en curso.